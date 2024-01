Presentator en autosportliefhebber Rob Kamphues is te gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat. We hebben het uitgebreid over zijn passie voor de autosport, de theatertour waarmee hij samen met Tom Coronel door het land reist en kijken alvast in de glazen bol voor komend F1-seizoen.

Ook is Kamphues uitgesproken over Lewis Hamilton. “Bij die zeven wereldtitels denk ik altijd: hij heeft er toch drie cadeau gekregen. Maar als ik hem dan nu zie rijden tegen George Russell, die ik echt hoog heb zitten, dan is Hamilton misschien toch wel de man van wie het moet komen”, zegt hij over de tegenstand voor Max Verstappen in 2024.

