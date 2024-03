Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde is te gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Dit keer behandelen we het thema rechtszaken in de F1. We zoomen in op een aantal aansprekende zaken, zoals die van Felipe Massa tegen de FIA en Formule 1 vanwege crashgate. “Hij is volstrekt kansloos.”

Van der Garde blikt in de podcast terug op zijn rechtszaak tegen Sauber, maar schijnt hij ook zijn licht op de zaken rondom Nyck de Vries en Robert Doornbos. Ook bespreken we de rechtszaak die Felipe Massa heeft aangespannen. “Hij is volstrekt kansloos”, laat de oud-coureur van het Caterham weten. En kunnen we nog een zaak verwachten bij Red Bull en welke gevolgen kan dit hebben voor Max Verstappen? Dit en meer in deze podcast, mis het niet!

