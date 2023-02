Vandaag is er een 15-jarige deal getekend tussen de Formule 1 en Tottenham Hotspur, de voetbalclub uit de Engelse Premier League. Naast het aanleggen van een elektrische kartfaciliteit in het voetbalstadion, wordt er een nieuw programma ontwikkeld om de talentenpool in de autosport te verbreden en om de volgende generatie F1-coureurs te helpen identificeren.

Het kartcircuit, met zowel een lay-out voor volwassenen als voor de junioren, wordt onder de zuidtribune van het stadion gebouwd en zal later dit jaar worden geopend. Beide circuits zullen worden geaccrediteerd door de National Karting Association waardoor het mogelijk wordt om er in de toekomst nationale kartkampioenschappen te houden. Daarnaast zullen de Formule 1 en de voetbalclub activiteiten voor scholen organiseren om lokale jongeren bij de autosport te betrekken. Ook het creëren van stage- en carrièremogelijkheden voor deze jongeren en het brengen van meer diversiteit in de autosportindustrie is onderdeel van deze overeenkomst. Tenslotte zullen de twee partijen ook samenwerken aan duurzaamheidsinitiatieven die verantwoordelijkheid voor het milieu bevorderen.

Formule 1-baas Stefano Domenicali zei hierover: “De samenwerking met wereldberoemde merken zoals Tottenham Hotspur stelt ons in staat om de Formule 1 en autosport naar een nieuw en diverser publiek te brengen. Onze twee merken delen de visie om levensveranderende carrièremogelijkheden te creëren, diversiteit en inclusie te bevorderen en ecologische duurzaamheid te stimuleren.”

Het is overigens niet voor het eerst dat de twee populaire sporten de handen ineen slaan. In het verleden werd de Superleague Formula in het leven geroepen: een mislukte poging om een kampioenschap te organiseren met formulewagens die rondreden in de kleuren van de grootste voetbalclubs ter wereld.