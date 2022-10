De Formule 1 werkt aan een eigen raceklasse voor jonge vrouwen in de hoop een vrouw in de Formule 1 te krijgen, melden ESPN en The Times. De timing daarvan is niet toevallig, aangezien de W Series door financiële het seizoen voortijdig moest beëindigen.

De W Series, een raceklasse waaraan enkel vrouwelijke coureurs deelnemen, kampt met een flinke nettoschuld van 7,5 miljoen pond, zo’n 8,3 miljoen euro. Dat was in Singapore te merken. De vrije training werd niet op tv uitgezonden en er was minder personeel afgereisd voor dat raceweekend.

Onlangs maakte de W Series bekend dat het seizoen met nog drie races te gaan beëindigd werd door deze financiële problemen. De W Series hoopt met het schrappen van die races genoeg financiële middelen te verwerven voor het seizoen 2023.

Hoewel de baas van de W Series, Catherine Bond Muir, hoopvol blijft over de toekomst van deze raceklasse, wordt er op de achtergrond gewerkt aan een nieuwe raceklasse voor jonge, vrouwelijke coureurs. Dit gebeurt volgens ESPN en The Times door de Formule 1 zelf.

Zij willen, zo melden bronnen, een raceklasse opbouwen waaraan maximaal vijftien vrouwelijke coureurs kunnen meedoen. Daarbij wil de Formule 1 ook een leeftijdsgrens van 16 jaar invoeren. De Formule 1 hoopt op die manier binnen afzienbare tijd een vrouwelijke coureur naar de koningsklasse van de autosport te helpen. Dat moet gebeuren door deze vrouwelijke coureurs voor te bereiden op een zitje in de opstapklassen, de Formule 3 en de Formule 2.

Donderdag haalde Lewis Hamilton nog uit naar de Formule 1. Hij vond namelijk dat de sport niet genoeg deed om de W Series te redden. Het is volgens hem ‘100 procent’ de taak van de Formule 1 om zo’n raceklasse als de W Series te steunen. “Er is niet genoeg focus geweest op vrouwen in de sport. Daar ligt nog steeds niet genoeg nadruk op. Er is niet echt een pad voor deze jonge, geweldige coureurs om de Formule 1 te bereiken.”

Dat er dan mensen zijn die stellen dat er nooit meer een vrouwelijke Formule 1-coureur zal komen, is volgens Hamilton ‘geen goed verhaal’. “We moeten meer doen”, stelde de Brit.