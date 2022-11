De Formule 1 zet ook in 2023 een streep door de Grand Prix van China, meldt de BBC. Het land heeft nog altijd strenge coronaregels waardoor de Formule 1 geen andere optie ziet dan de race van de kalender te schrappen, zonder een vervangende race te zoeken.

De Formule 1 kwam in 2019 voor het laatst in Shanghai voor de Grand Prix van China. Sinds 2020 ontbrak de race vanwege de coronapandemie en de strenge coronaregels die nog altijd van krijgt zijn in dat land. In 2023 zou de race weer terugkeren op de plek in april, maar ook dat lijkt nu niet door te gaan.

De BBC meldt namelijk dat de Formule 1 ook door deze editie een streep zet. De Formule 1 hoeft namelijk niet te verwachten dat het een uitzondering krijgt en dat zou tot problemen met het personeel kunnen leiden. Mensen die corona oplopen moeten dan namelijk in quarantaine totdat zij een negatieve test overleggen.

Mocht de race geschrapt worden, dan lijkt de kans klein dat er een vervangende race gezocht gaat worden. De Formule 1-kalender telt dan niet 24 maar 23 races, wat nog altijd een record is. Het zou bovendien zorgen voor een stilte van vier weken. De Grand Prix van Australië vindt plaats op 2 april, de Grand Prix van Azerbeidzjan op 30 april. China zou op 16 april weer gastheer zijn van de Formule 1.

Volgens de BBC zouden er gesprekken gehouden worden met de organisatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan om de race een week naar voren te halen, maar dat plan zou op weerstand zijn gestuit.