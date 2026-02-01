Hij was er dichtbij, maar een podiumplaats bleek in Miami bij de Formule E net teveel gevraagd voor Nyck de Vries. De Fries beleefde met een vierde plek in de kwalificatie en een vijfde plek in de race echter wel zijn beste weekend dit seizoen. Mitch Evans boekte in Miami zijn vijftiende overwinning in de Formule E, een record in de elektrische raceklasse.

De stad in Florida vormde het decor voor het derde raceweekend van het jaar. De Vries had het in de Mahindra in de eerste races dit seizoen lastig, hij scoorde daarin maar twee punten. De kampioen van 2021 toonde in Miami progressie, want hij deed in verraderlijke omstandigheden mee om de bovenste plekken.

Eenvoudig was het niet op de baan met nat asfalt. Nico Müller vertrok voor het eerst in zijn Formule E-loopbaan vanaf poleposition, met Felipe Drugovich naast zich. Na diverse strategische gevechten lag Antonio Félix da Costa echter halverwege de race aan de leiding. Al snel nam Müller de koppositie over, waarna een incident volgde tussen Drugovich en Da Costa.

De Vries had ondertussen zicht op P3, maar kwam in gevecht om de laatste podiumplaats flink onder druk te staan van de achtervolgers. Terwijl Evans vooraan in de slotfase de eerste plek veroverde met een mooie inhaalactie, moest De Vries uiteindelijk posities prijsgeven aan Pascal Wehrlein en Joel Eriksson. Dat tweetal eindigde achter Evans en Müller respectievelijk als derde en vierde, De Vries werd vijfde.

In het kampioenschap gaat Nick Cassidy – hij eindigde buiten de punten – nog altijd aan de leiding na drie races. De Vries staat twaalfde. Het volgende Formule E-weekend is over twee weken in Saoedi-Arabië. In Jeddah staan er twee races op het programma.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.