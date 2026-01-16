Het team van Racing Bulls heeft tijdens het season launch-evenement van Ford en Red Bull in Detroit de nieuwe livery onthuld. De renstal is daarmee het tweede team dat alvast de kleuren voor het 2026-seizoen presenteert, na hoofdteam Red Bull. Het team maakt opnieuw gebruik van een witte kleurstelling, voorzien van de nodige blauwe en zwarte details. Racing Bulls spreekt van een ‘evolutie’ van de VCARB 02.

“Ik hou van wit, dus ik vind dit sowieso een hele geslaagde auto”, reageerde coureur Liam Lawson bij het zien van de nieuwe VCARB 03. “Hij ziet er snel uit, maar hopelijk is hij dat ook”, voegde hij eraan toe. Voor teamgenoot Arvid Lindblad is deze nieuwe bolide zijn eerste Formule 1-auto. “Ik ben groot fan van de matte lak”, vulde hij aan. Opvallend genoeg blijft Racing Bulls voor 2026 vasthouden aan de matte look. Hoofdteam Red Bull onthulde eerder al een glanzende livery voor de nieuwe RB22.

Bovenaanzicht van de VCARB 03

Details van de VCARB 03

Zijaanzicht van de VCARB 03

