Het team van Red Bull heeft tijdens het season launch-evenement samen met het Amerikaanse Ford in Detroit het spits afgebeten. De renstal is het eerste team dat alvast de bolide voor het 2026-seizoen onthult. Red Bull maakt gebruik van het bekende ontwerp, al breekt de kleurstelling met de matte look van de laatste paar jaar. Max Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar racen dit jaar met een glanzende RB22.

Red Bull racet komend seizoen in een overwegend blauwe auto. Het ontwerp wijkt weinig af van de liveries van de afgelopen jaren, al onderscheidt de kleurstelling zich dankzij een glimmende laklaag. De laatste jaren maakte Red Bull steevast gebruik van een matte look, maar met ingang van de nieuwe reglementen racet Verstappen in een glanzende bolide.

Bovenaanzicht van de RB22

Details van de RB22

