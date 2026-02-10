Op maandag trokken de laatste teams – te weten McLaren en Aston Martin – het doek van hun nieuwe liveries voor 2026. Daarmee is de grid voor 2026, die sinds dit jaar weer uit elf F1-teams bestaat, compleet. Bij enkele deelnemers houdt men vast aan de bekende kleurstellingen en is het zoeken naar de verschillen met voorgaande bolides. Andere teams kwamen de afgelopen weken met geheel nieuwe ontwerpen op de proppen. Hoog tijd voor een overzicht!

McLaren

Constructeurskampioen McLaren kwam als een van de laatste teams over de brug met de nieuwe livery voor de MCL40. De titelverdedigers staken de auto opnieuw in hetzelfde papaja-jasje als voorgaande jaren. Volgens CEO Zak Brown brengt dat geluk: McLaren zou de kleurstelling nooit hebben aangepast nadat er een titel werd gewonnen. Eén ding is zeker: het ontwerp springt nog altijd in het oog.

Mercedes

Mercedes koos voor een evolutie van de zilver-zwarte livery van 2025. Ook de groene details van titelsponsor Petronas zijn gebleven. De Duitse fabrikant geldt nu al als een van de favorieten voor het seizoen 2026, al heeft dat vooral met het onderhuidse ontwerp te maken. Door thermische uitzetting zou Mercedes de compressieverhouding van de motor kunnen verhogen, wat aanzienlijk meer vermogen oplevert.

(Mercedes)

Red Bull

Max Verstappen en nieuwe teamgenoot Isack Hadjar racen komend seizoen in een overwegend blauwe RB22. Het ontwerp wijkt weinig af van de liveries van de afgelopen jaren, al onderscheidt de kleurstelling zich door een glimmende laklaag. De laatste jaren koos Red Bull steevast voor een matte look, maar met ingang van de nieuwe reglementen verschijnt Verstappen in een glanzende bolide. “Ik vind dat de auto er veel beter uitziet”, reageerde hij tijdens de season launch. “Ik hou van dat glanzende, ik hou van het blauw. Het ziet er fris uit.”

(Red Bull)

Ferrari

Scharlakenrood, hoe kan het ook anders? Toch wijkt het ontwerp van de SF-26 behoorlijk af van zijn voorganger. De auto is voorzien van witte en zwarte details, waarbij het bovenste deel van het ontwerp wordt gedomineerd door een prominent wit vlak. De voor- en achtervleugel zijn – net als bij de auto’s uit de jaren negentig – uitgevoerd in zwart. Het knalblauwe logo van titelsponsor HP prijkt opnieuw op de achterzijde van de auto. Deze sponsoring is al enkele jaren een doorn in het oog van Ferrari-fans, maar keert ook in 2026 weer terug.

(Ferrari)

Williams

Williams pakt tijdens het aankomende F1-seizoen uit met een gloednieuwe, knalblauwe livery. Het ontwerp is voorzien van een glanzende laklaag en witte details, die het groeiende aantal sponsors van de Britse renstal moeten uitlichten. Williams maakte vorig jaar een indrukwekkende inhaalslag met coureurs Carlos Sainz en Alex Albon; na jaren van sportief verval eindigde het team op de vijfde plaats in het kampioenschap. De aanloop naar het nieuwe seizoen verliep echter niet vlekkeloos: Williams moest de besloten shakedown in Barcelona aan zich voorbij laten gaan.

(Williams)

Racing Bulls

Na het succes van de volledig witte look in 2025 kiest Racing Bulls voor een evolutie van de livery. De kleurstelling is aangevuld met blauwe accenten, als verwijzing naar de nieuwe samenwerking met Ford. “Deze lancering weerspiegelt de evolutie van Racing Bulls als merk en als raceteam”, aldus CEO Peter Bayer. “We willen op een authentieke, gedurfde en inclusieve manier contact leggen met de volgende generatie.” Opvallend is het zeker.

(Racing Bulls)

Aston Martin

Aston Martin was het laatste team dat de nieuwe livery voor 2026 onthulde. Ook onder teambaas en topontwerper Adrian Newey blijft de auto uiteraard British racing green, al is de kleurstelling tevens voorzien van de nodige gele details. De verwachtingen rond de AMR26 zijn hooggespannen. De afgelopen jaren liep het team achter de feiten aan, maar met Newey aan het roer én een exclusieve Honda-krachtbron onder de motorkap hopen ze in Silverstone op die langverwachte ommekeer.

(Aston Martin)

Haas

De kleurstelling van de Haas-bolide lijkt op het eerste gezicht weinig veranderd. Het zwarte carbon met wit-rode details is inmiddels een herkenbaar ontwerp. In 2026 zal het team wel sterker leunen op de steun van Toyota GR; de Japanse racefirma is in ieder geval goed vertegenwoordigd in het ontwerp. Heel kleurrijk is de livery niet, al oogt de VF-26 zeker fraai.

(Haas)

Audi

Audi, dat het team van Sauber opkocht en zo debuteert in de koningsklasse, kiest met zijn eerste F1-livery voor een zilverkleurig chassis met carbonaccenten en neonrode details. Volgens de Duitse renstal weerspiegelt het ontwerp ‘de nieuwe visuele identiteit’ van het merk. Fans reageerden verdeeld op de Audi-look: strak, maar voor sommigen ook wat kleurloos. Het is te hopen dat het team op de baan meer indruk maakt.

(Audi)

Alpine

Tijdens een speciale season launch in Barcelona presenteerde Alpine de A526, de F1-auto voor 2026. Voor de gelegenheid sloeg het team de handen ineen met sponsor MSC Cruises; de auto werd onthuld aan boord van een cruiseschip. De kleurstelling van Alpine is weinig veranderd: de Fransen houden vast aan de bekende roze-blauwe livery. Onderhuids heeft de Renault-aandrijflijn echter plaatsgemaakt voor een nieuwe Mercedes-motor.

(Alpine)

Cadillac

Het elfde Formule 1-team pakte groots uit met de onthulling van zijn nieuwe livery. Via een peperduur reclamespotje tijdens de Super Bowl bereikte Cadillac een miljoenenpubliek. De nieuwe auto werd tevens onthuld op Times Square in New York, waar een levensecht showmodel in een glazen display verscheen. De reacties waren echter teleurstellend; fans hadden gehoopt op een kleurrijke impuls op de grid, maar Cadillac koos voor een zwart-witdesign. Het asymmetrische ontwerp is wél uniek.

(Cadillac)

