Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc lagen de afgelopen weken onder vuur, zelfs binnen het eigen team. Na meerdere teleurstellende Grands Prix uitten beide coureurs steeds vaker hun frustraties over het seizoen, waarop CEO John Elkann hen scherp terechtwees: “Meer racen, minder praten”, adviseerde hij. In aanloop naar de GP van Qatar kregen Hamilton en Leclerc echter bijval van teambaas Fred Vasseur, die begrip toonde voor hun frustraties.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie werd Vasseur gevraagd naar de groeiende frustraties bij zijn coureurs. Ondanks de stevige woorden van Elkann, bleven Hamilton en Leclerc zich openhartig uitspreken over hun teleurstellende jaar. Lewis Hamilton verklaarde in Las Vegas nog dat dit ‘het zwaarste seizoen uit zijn carrière’ was geweest. Daarbij gaf hij toe dat hij op basis van de huidige prestaties ‘geen zin heeft’ in 2026.

“Om eerlijk te zijn begrijp ik hun frustratie volledig”, reageerde Vasseur. “Zeker na een crash waar ze zelf geen schuld aan hebben, of wanneer het tempo simpelweg niet goed genoeg is. In de garage en op de pitmuur voelt iedereen diezelfde frustratie. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat en hoe je weer focust op de volgende race en het volgende seizoen. Ik zou me juist meer zorgen maken als de coureurs blij waren na dit soort weekenden”, grijnsde hij. “Overigens was er minder drama dan men deed voorkomen; iedereen weet hoe deze coureurs zijn, en persoonlijk accepteer ik hun emotie.”

‘Keken in april al naar 2026’

Vasseur onthulde dat Ferrari al vroeg in het seizoen besloot de focus te verleggen naar 2026. Dat kan volgens hem hebben bijgedragen aan de teleurgestelde houding van beide coureurs. “McLaren was in de eerste races zó dominant dat we wisten dat het een moeilijk jaar zou worden. Ik geloof dat we in april al besloten om ons te richten op 2026. Dat is psychologisch een flinke klap: het idee dat je geen aerodynamica meer ontwikkelt met nog zoveel races voor de boeg. Maar het was een teambesluit; de coureurs waren daarbij betrokken. In zulke situaties moet je als collectief handelen, en dat hebben we ook gedaan.”

Toch benadrukte Vasseur dat het soms een uitdaging was om gemotiveerd te blijven. “Het belangrijkste is hoe je op tegenslagen reageert”, aldus de Fransman. “Als team probeerden we gemotiveerd te blijven en ons beste beentje voor te zetten. Ook Lewis (Hamilton, red.) speelde daar gewoon een rol in. Bovendien zijn er genoeg positieve momenten te noemen. We hebben meerdere keren op het podium gestaan, en dat is altijd een goed teken, ook voor de mentale weerbaarheid van het team.”

