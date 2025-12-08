Frédéric Vasseur kijkt terug op een teleurstellend seizoen voor Ferrari. Het lijkt nog maar gisteren dat Lewis Hamilton zijn intrede deed in Maranello en poseerde voor het legendarische huis van grondlegger Enzo Ferrari. Gedurende 24 Grands Prix wist het team echter zelden te leveren; de Scuderia strandde op een matige vierde plaats in het kampioenschap, op ruime afstand van McLaren en Red Bull. Vasseur erkent de teleurstelling en verlegt de focus volledig naar 2026.

Volgens Fred Vasseur begon het jaar al in mineur en werd het team daarna nooit meer echt competitief. “Het seizoen was over het algemeen moeilijk; vanaf dag één in Bahrein was het tempo niet magisch”, verzuchtte hij na afloop van de slotrace in Abu Dhabi. “De start van het seizoen was ook erg lastig voor ons, met de diskwalificatie in China. Lewis Hamilton won de sprintrace in Shanghai, maar werd tijdens de hoofdrace gediskwalificeerd, net als teamgenoot Charles Leclerc. “Na enkele races had McLaren al een voorsprong van honderd punten opgebouwd”, verzuchtte Vasseur. “Maar we zijn competitief ingesteld. We willen resultaten behalen en races winnen.”

De Ferrari-teambaas wees erop dat de marges in de Formule 1 dit jaar bijzonder klein waren, waardoor elke fout genadeloos werd afgestraft. “Uiteindelijk bepaalt één tiende tegenwoordig het verschil tussen P6 en P16. Dat hebben we in Abu Dhabi opnieuw gezien in Q1”, vervolgde hij. Lewis Hamilton werd op Yas Marina voor de derde keer op rij uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde; een absoluut dieptepunt voor de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik denk dat alleen McLaren en Max (Verstappen, red.) aan het einde van het seizoen nog wat ruimte hadden om fouten te corrigeren. Dat is de realiteit van de Formule 1.”

Rol van de coureurs

In de tweede seizoenshelft was er ook veel te doen om het commentaar van Hamilton en Leclerc. Beiden staken hun onvrede over het tempo van de SF-25 niet onder stoelen of banken, wat leidde tot kritiek vanuit de Ferrari-top. “Minder praten, meer racen”, liet CEO John Elkann in november optekenen. Vasseur benadrukte echter dat hij juist wil dat zijn coureurs kritisch blijven om het team vooruit te helpen. “Ik zou er kapot van zijn als de coureurs me vertelden dat we het goed doen. Aan het eind van de dag is het aan hen om te zeggen waar we moeten verbeteren. Ik ben hier niet om te verkondigen dat alles goed gaat. Het zit in hun DNA – en in mijn DNA – om het team te motiveren om beter te presteren.”

Voor Vasseur is dat zelfs een essentieel onderdeel van de koningsklasse. “Het belangrijkste voor mij is dat een coureur het team aanspoort tot beter werk, tot samenwerking en tot het behalen van betere resultaten. Max en Lando drijven hun teams ook tot het uiterste; dat mag je als Formule 1-renstal verwachten, het hoort bij hun werk.” Met die gedachte richt Ferrari de blik nadrukkelijk op het nieuwe tijdperk van 2026. Volgens Vasseur gaat het nieuwe reglement gepaard met grote veranderingen binnen het team. “Ik denk dat de filosofie achter de auto van volgend jaar compleet anders zal zijn”, besloot hij veelzeggend.

