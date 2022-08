Robin Frijns vervolgt zijn Formule E-carrière volgend seizoen bij ABT Sportsline. Het team keert in 2023 na een jaar afwezigheid terug in de elektrische raceklasse en maakte woensdag de line-up bekend.

Frijns is al zes seizoenen actief in de Formule E. Aanvankelijk reed hij voor Andretti, maar de laatste jaren kwam hij uit voor Envision Racing dat met Audi-krachtbronnen reed. Zijn beste resultaat waren twee overwinningen in het seizoen 2018-2019. Afgelopen seizoen stond hij vier keer op het podium en werd hij zevende in de eindrangschikking.

Hereniging met Müller

Voor Frijns is de terugkeer naar ABT een weerzien met oude bekenden. Hij racete van 2018 tot 2020 in de DTM voor ABT. Zijn teamgenoot in de Deutsche Tourenwagens destijds was Nico Müller, die volgend seizoen ook voor het Formule E-team van ABT zal rijden. “Ik ken het ABT-team en Nico uit de DTM. We hadden daarin een geweldige teamsfeer en waren zeer succesvol”, aldus Frijns. “Dat is precies hoe we ook in de Formule E verder willen. Natuurlijk is het voor ons allemaal een grote stap. We zullen veel en snel moeten leren, maar ik heb het volste vertrouwen in het ABT-team. Het is geweldig om daar weer deel van uit te maken.”

Voor ABT zelf bestond er geen enkele twijfel over de invulling van het rijdersduo. “Robin en Nico waren vanaf het begin ons absolute dreamteam”, laat teambaas Hans-Jürgen Abt weten. “Ze hebben alles in huis wat we nodig hebben voor onze comeback in de Formule E: snelheid, ervaring en de juiste instelling.”

ABT was acht jaar geleden één van de oprichtende teams in de Formule E. De stal nam zeven seizoenen deel aan de raceklasse. Eerst als privateer, maar vanaf 2017 tot aan het vertrek eind 2021 runde het team de racewagens voor Audi. Dat merk besloot zich echter terug te trekken uit de Formule E. ABT krijgt vanaf volgend seizoen de aandrijflijn van het Indiase Formule E-team Mahindra Racing.