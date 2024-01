Een etmaal nadat hij zijn eerste WK-punt in de Formule E in 2024 heeft gescoord, haalt Robin Frijns ook zijn eerste podiumplek op. Op werelderfgoed in Saoedi-Arabië schiet de Limburger met zijn tweede plaats achter Nick Cassidy de top-10 van het WK-klassement binnen. Nyck de Vries eindigt de derde race van dit seizoen als veertiende.

Het verschil is als dag en nacht. Vrijdag slaagt Robin Frijns er niet in zich bij de eerste tien te kwalificeren, een etmaal later mist hij op een haar de pole. Die moet hij uiteindelijk laten aan Oliver Rowland, Brit in dienst van Nissans fabrieksteam. Desondanks is de Limburger tevreden. “Vrijdag was een moeilijke dag. En nu hebben we een plekje op de eerste startrij uit de hoge hoed getoverd”, zegt hij in aanloop naar de tweede voorstelling.

Daarin neemt hij via een bliksemstart direct de leiding. Maar die kan Frijns niet heel lang vasthouden. Cassidy, sterrijder van Jaguar, neemt hem met attackmode (extra vermogen) te grazen. Het verschil met de Nieuw-Zeelander loopt op tot ruim drie seconden, maar halverwege haakt Frijns weer aan. Rowland op zijn beurt komt weer aan de staart van de Limburger, die net als Cassidy zuinig moet omgaan met de beschikbare energie.

Hoewel het drietal elkaar op de huid zit, verandert er in de rangschikking niets. Inhalen op het circuit in Diriyah, slechts 2,5 kilometer lang, is bijna onmogelijk. Dat ondervindt ook Nyck de Vries, vrijdag als zeventiende over de streep gekomen. Hij verovert namens Mahindra bij de start een plekje en finisht in de woestijn als veertiende, het beste resultaat sinds zijn rentree in ’s werelds eerste volledig elektrische raceklasse. Voor Frijns is het zijn eerste podium sinds Portland 2022 en staat nu zevende in het WK-klassement.