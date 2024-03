Robin Frijns, columnist van FORMULE 1 Magazine, is de ePrix van Tokio met een bevredigend gevoel gestart. De Limburger zette in de eerste vrije training namens Envision Racing de snelste tijd op de klokken.

De voorspoedige opening van het eerste bezoek van ’s werelds eerste elektrische raceserie aan de Japanse metropool zal bij Frijns ongetwijfeld de bittere smaak van het vorige nummer in São Paulo enigszins hebben weggespoeld. Hij speelde in Brazilië twee dagen lang een bijrol, net als zijn Nederlandse collega Nyck de Vries.

Frijns, tiende in het WK met 19 punten, profiteerde in de slotminuten van de verbeterde condities van de (opdrogende) baan. ’s Ochtends werd Tokio geteisterd door zware regen, ten tijde van de trainingssessie scheen de zon. Achter Frijns noteerde Edoardo Mortara de tweede tijd, Maximilian Günther de derde. De Vries, hij is nog puntloos dit seizoen in de Formule E, finishte de training als achtste op een halve seconde van Frijns.

De ePrix van Tokio begint morgen om 07.00 uur Nederlandse tijd en is onder meer te zien via het (betaal)kanaal van Ziggo Racing.