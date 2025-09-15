Dat Max Verstappen een fervent simracer is, weten we allemaal. De Nederlander brengt jaarlijks minstens zoveel uren door in zijn simulator als in de cockpit van zijn Red Bull-bolide. Vorig jaar reed hij zelfs tijdens Grand Prix-weekenden tot in de late uurtjes op het virtuele asfalt – tot ergernis van zijn eigen team. Sauber-rookie Gabriel Bortoleto is al net zo verslaafd als Verstappen; na een race kruipt hij het liefst direct achter zijn simulator.

De jonge Braziliaan was onlangs te gast in de Beyond the Grid-podcast. Aldaar vertelde Bortoleto over zijn vriendschap met Max Verstappen en hun gedeelde obsessie. “Ik hou van simracen, het is echt mijn passie”, aldus de 20-jarige coureur. “Ik gebruik het niet alleen als hulpmiddel bij mijn werk, ik heb er echt een zwak voor.” Hij legde uit hoe hij de simulator inzet om zijn Grand Prix-ervaringen na te bootsen en extra te oefenen met racen.

“Na een race op zondag ga ik het liefst meteen naar huis om in mijn simulator te stappen”, onthulde hij, tot ongeloof van presentator Tom Clarkson. “Dan zit alle informatie nog vers in mijn geheugen; ik weet dan precies hoe ik het gaspedaal, de remmen en het stuurwiel moet afstellen om het weekend te simuleren. Dan kan ik de set-up echt perfect maken”, lachte hij enthousiast. Wie de streamwereld een beetje in de gaten houdt, weet dat Verstappen en Bortoleto ook vaak genoeg samen simracen.

