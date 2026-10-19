Gabriel Bortoleto stroomde gelijktijdig met Isack Hadjar en Kimi Antonelli door naar de Formule 1. De Braziliaan versloeg beide coureurs in het Formule 2-kampioenschap, maar in de koningsklasse boeken zijn generatiegenoten aanzienlijk meer succes. Dat heeft ook te maken met de huidige competitiviteit van Audi. Bortoleto laat zich echter niet ontmoedigen en heeft geduld; op termijn denkt hij Hadjar en Antonelli te kunnen verschalken.

Bortoleto werd zowel in de Formule 3 als in de Formule 2 kampioen, maar in de Formule 1 wacht hij nog op zijn eerste podiumplaats. “Zij (Hadjar en Antonelli, red.) zijn de twee coureurs uit mijn generatie die op het podium belanden”, gaf de Audi-coureur toe in een interview met Autosport. “Ik heb mijn hele leven tegen hen geracet. De waarheid is dat ik het in de juniorklassen goed deed tegen hen, en ik weet waartoe ik in staat ben. Maar ik moet geduld hebben. Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Laten we kijken waar we over twintig jaar allemaal staan.”

“Ik ben erg blij dat ik in de Formule 1 rijd”, verzekerde Bortoleto. “Het is de eerste stap richting een droom die ik altijd al heb gehad. Tegelijkertijd is het, om heel eerlijk te zijn, ook best lastig; je komt uit de opstapklassen – waar je gewend was om te winnen – en vervolgens beland je in de Formule 1, wetende dat je niet voorin mee kunt strijden. Dat is nu al bijna twee jaar zo. Op dit moment is het enige doel om punten te scoren, en dat is geen eenvoudige opgave.”

‘Over een jaar kan alles anders zijn’

“Wat me motiveert en op de been houdt, is het project waar ik deel van uitmaak”, lichtte hij toe. “Ik zit niet bij een team dat de ambitie heeft om te blijven waar we nu staan. Ik zit bij een team dat elk jaar vooruitgang boekt en een duidelijk plan voor de lange termijn heeft. Hopelijk kan ik op een dag terugkijken en zien dat alles wat we hebben meegemaakt, ons heeft geholpen om de top te bereiken.”

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Bortoleto beseft dat hij een sleutelrol speelt in het toekomstige succes van Audi. Teamgenoot en F1-routinier Nico Hülkenberg werd aangetrokken vanwege zijn ervaring, terwijl de Braziliaan vooral vanwege zijn potentie op de lange termijn deel uitmaakt van het project. Dat maakt hem trots, vertelt hij. “Ik ervaar geen druk, alleen trots. Er zullen moeilijke momenten zijn, momenten waarop je niet wint. Ik moet blijven werken aan mijn mentaliteit, aan mezelf, en me blijven ontwikkelen als coureur. Want op de dag dat Audi me de kans geeft om te winnen – en dat gaat niet lang meer duren – dan moet ik klaar zijn om te laten zien wat ik in mijn mars heb. Op dit moment zijn Hadjar en Antonelli absoluut dichter bij het uiteindelijke doel: het winnen van een wereldkampioenschap”, sloot hij af. “Maar over een jaar kan alles anders zijn. Je weet het maar nooit. Ik moet gewoon mijn uiterste best blijven doen.”

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