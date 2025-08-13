Pierre Gasly heeft zich cryptisch uitgelaten over de problemen van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing. De Franse coureur, die zelf in 2019 kortstondig naast Max Verstappen reed voordat hij terugkeerde naar het juniorenteam Toro Rosso, benadrukte een lastig dilemma waar een Formule 1-coureur binnen een topteam mee te maken heeft.

“Wat lastig is, er kunnen veel dingen niet gezegd worden, omdat je een coureur bent. Je werkt voor een team en als professional kun je niet alle informatie over specifieke situaties delen,” zegt Gasly op Motorsportweek.com.

Gasly: “Als je met Yuki praat, weet ik dingen die niet gezegd kunnen worden, en dat is niet makkelijk. Je probeert het beste voor het team te doen, en soms krijg je iets aangereikt om het werkbaar te maken, maar soms werkt het om verschillende redenen gewoon niet zoals je wilt.”

Moeizaam seizoen Tsunoda

Tsunoda beleeft een moeizaam seizoen bij de Milton Keynes-gebaseerde renstal. De Japanner, die Liam Lawson verving na twee Grands Prix, scoorde tot dusver slechts zeven punten in twaalf races. Zijn zeventiende plaats in Hongarije betekende bovendien het ongewenste record van de langste puntloze reeks van een Red Bull-coureur in de twintigjarige geschiedenis van het team.

Gasly benadrukt dat hij contact heeft met Tsunoda en hem vanuit zijn eigen ervaring advies geeft. “Ik probeer gewoon als vriend te praten en advies te geven over dingen die hem misschien kunnen helpen. Uiteindelijk is het aan hem en het team om het werkbaar te maken en de juiste stappen te zetten.”

Vooralsnog lijkt Tsunoda’s positie bij Red Bull veilig voor het resterende deel van het seizoen, hoewel teamadviseur Helmut Marko eerder heeft aangegeven dat de zomerperiode traditioneel wordt gebruikt om de prestaties van tweede coureurs kritisch te evalueren.

