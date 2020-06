Geen parade, geen champagne: F1 anno 2020 ceremonieel uitgekleed

Niet alleen worden de races straks zonder publiek verreden, ook zullen de evenementen qua ceremonieel vertoon flink uitgekleed worden, heeft F1-topman Ross Brawn laten weten. “Dat kan niet meer als we een veilige omgeving willen creëren waarin we coronabesmettingen willen voorkomen.”

Zo zal de traditionele parade met de coureurs niet meer plaatsvinden. “We kunnen niet twintig coureurs achterop een truck zetten, we zullen ze ter vervanging voor hun garagebox interviewen. Er zijn genoeg manier waarop we ze kunnen presenteren zonder ieders gezondheid en veiligheid in gevaar te brengen.”

En de chaotische toestanden op de grid met kluwen journalisten, beroemdheden en teampersoneel zijn ook verleden tijd. Teampersoneel wordt per definitie onder een strak regime geplaatst, contact met ieder persoon buiten het team is taboe. “Over alles is nagedacht, vanaf het moment dat teams aankomen tot het moment dat ze vertrekken. Het is nog niet volledig afgerond maar we werken samen met de FIA om de laatste puntjes op de i te zetten”, aldus Brawn.

“Een volle grid kan niet meer als we een veilige omgeving willen creëren waarin we we corona-besmettingen willen voorkomen. En daar is social distancing voor nodig, een minimumaantal mensen op de grid.”

Ondanks het uitgeklede karakter van de Formule 1 anno 2020 denkt Brawn er ondanks alles nog een prima show van te makken. “Ik ben er 100 procent van overtuigd dat we er een boeiend en spannend geheel van kunnen maken maar het zal gewoon anders zijn. Dit is de nieuwe norm, in ieder geval voor de rest van het jaar. ”

Geen champagne, geen podium

Het traditionele podiumfeest is ook iets wat voorlopig tot het verleden behoort. Leden van verschillende teams mogen geen contact hebben met elkaar dus dat geldt ook voor de uiteindelijke top-3 coureurs. “We kijken ernaar om iets op de grid te doen na de race. Misschien zetten we de auto’s op een rijtje met de coureurs ervoor. We kunnen geen bekeruitreiking doen want niemand mag in de buurt komen van de coureurs. Maar we hebben een plan om iets leuks te doen voor de televisie.”

