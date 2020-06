Brawn: ‘Europese kalender met acht races telt als wereldkampioenschap’

Een seizoen met slechts acht Europese races zoals die eerder deze week werd voorgesteld, telt als officieel wereldkampioenschap. Dat zegt F1-topman Ross Brawn. Zelfs als de F1 na race 8 in Monza niet meer racet in 2020, is er sprake van een wereldkampioenschap. “Ik kan je niet vertellen in welke vorm, maar ik denk dat er voldoende races zijn om er een goed seizoen van te maken.”

Volgens de regels van de FIA moet een raceklasse doorheen een seizoen op minstens drie continenten racen om te spreken van een wereldkampioenschap. “De kalender van de cup, trophy, challenge of series moet competities bevatten op ten minste drie continenten gedurende hetzelfde seizoen”, luidt de officiële regel. Door de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus hoeft de F1 in 2020 niet aan dat criterium te voldoen om te gelden als officieel WK. “In theorie vormen de acht Europese races al een wereldkampioenschap”, vertelt Ross Brawn aan Autosport.

Voorlopig staan er acht races, allen in Europa, op de kalender en lijken enkel de GP’s in het Midden-Oosten met grote waarschijnlijkheid door te gaan. Voor de races in Amerika en Azië is het koffiedik kijken. Door de steeds veranderende situatie is het niet eenvoudig overzeese races te programmeren. Toch blijft Brawn hoopvol. “Het is een uitdaging, maar ik denk dat het ook een uitdaging was om het Europese seizoen samen te stellen”, vertelt de voormalig teambaas. “Twee of drie weken geleden leek dat onmogelijk. Maar nu hebben we een degelijke kalender samengesteld.”

“De situatie verandert bijna dagelijkse. In algemene zin gaat het steeds beter, maar er zijn nog een aantal landen die door de zwaarste fase gaan. Dus we moeten ze de tijd geven om te zien hoe snel het daar kan herstellen. We hebben nu wat extra tijd genomen voordat we een aantal moeilijke besluiten moeten nemen”, legt Brawn uit waarom voorlopig enkel de Europese kalender bekend is gemaakt. “Daarna laten we de zaken zijn beloop gaan en bekijken we waar we staan. Er zijn verschillende opties. Ik denk dat we een redelijk seizoen kunnen samenstellen. Ik kan niet vertellen in welke vorm, maar ik denk dat er genoeg races zijn om er een goed seizoen van te maken.”

