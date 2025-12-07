De ultieme beloning in de vorm van een wereldtitel voor Max Verstappen bleef zondagmiddag uit in Abu Dhabi, toch behaalde Red Bull wel een andere belangrijke overwinning, zo stelt Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen. “Het geloof is weer terug. Met het oog op volgend jaar is dat enorm belangrijk”, aldus Vermeulen tegen Formule1.nl.

Red Bull beleefde dit jaar een seizoen met twee gezichten. Na de moeizame start van het seizoen en het sportieve verval kwam na de zomer (en met het vertrek van teambaas Christian Horner) de sportieve revival en keerden ook achter de schermen de lach en het geloof weer terug bij het teampersoneel. Zijn dominante overwinning in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi betekent in die zin een passende afsluiter.

De positieve dynamiek binnen het team is een belangrijke bonus voor volgend seizoen, stelt Vermeulen. In 2026 doet het nieuwe motorreglement z’n intrede en zullen ook de krachtsverhoudingen op de grid anders komen te liggen. Vermeulen: “Er valt nu nog niets van te zeggen, omdat je geen referenties hebt. Die hebben we pas echt bij de start van het seizoen in Melbourne. Belangrijk is dat je als team snel aanpassingen kunt doen, daar zal de winst zitten, als je het tijd moet keren met een auto. Wie kan het snelste de zaak omgooien om de performance weer terug te krijgen? Hoe snel is de back-office in de fabriek? Hoe snel kunnen ze onderdelen maken? Dat zal cruciaal zijn. En daarom is een goede spirit megabelangrijk.”

‘We willen het beste materiaal’

De onrust die er aan het begin van het seizoen was, is verdwenen, bevestigt Vermeulen. “We zijn gecommitteerd. We hebben altijd gezegd dat we ons hier thuis voelen en we zijn loyaal naar de groep. Wij hebben de beste rijder en we willen het beste materiaal, dat snappen ze hier. Red Bull is natuurlijk wel een prestatie gedreven team. Men luistert goed naar goed en zet alle zeilen bij om de optimale voorwaarden voor goede resultaten te creëren.”

Met de achterliggende positieve maanden en de nieuwe leiding bij Red Bull Racing is het volgens Raymond Vermeulen ook niet langer een probleem om goede, getalenteerde mensen aan het team te binden. “Formule 1 is altijd on the move. Er zijn altijd weer ontwikkelingen, zeker komend jaar, ook met een elfde team dat erbij komt. Cadillac is agressief aan het pitchen in de arbeidsmarkt, die willen een stap maken. Het is altijd een beetje de waan van de dag die regeert, de mensen die werken in de paddock zijn altijd een beetje flexibel. Dus in die zin helpt het momentum ons zeker.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.