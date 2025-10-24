De FIA heeft bevestigd dat er afgelopen zomer een cyberincident heeft plaatsgevonden waarbij vertrouwelijke gegevens van coureurs, onder wie Max Verstappen, tijdelijk toegankelijk waren via een beveiligingslek. In aanloop naar de GP van Mexico-Stad maakte een groep hackers bekend dat zij met een relatief eenvoudige truc de persoonlijke gegevens van Verstappen hadden buitgemaakt via de officiële FIA-website. Volgens de organisatie is het lek inmiddels boven.

Beveiligingsonderzoeker Ian Carroll ontdekte dat hij via het coureursportaal van de FIA toegang kon krijgen tot licenties en persoonlijke documenten van alle coureurs die bij de organisatie zijn aangesloten. Als bewijs deelde hij een screenshot van de – ongeopende – bestanden van Max Verstappen. Het betrof gevoelige informatie, zoals zijn contactgegevens, zijn superlicentie en kopieën van zijn paspoort en curriculum vitae.

Carroll verklaarde later dat zijn team de bevindingen onmiddellijk aan de FIA had gemeld: “We zijn gestopt met testen toen we zagen dat het mogelijk was toegang te krijgen tot deze informatie. We hadden toegang tot de gegevens van alle Formule 1-coureurs, naast gevoelige informatie over interne FIA-activiteiten. We hebben geen paspoorten geopend en alle gegevens zijn zorgvuldig verwijderd.”

‘Lek is boven’

Een woordvoerder van de FIA bevestigde tegenover Crash.net dat er direct actie is ondernomen om het lek te dichten en de betrokken coureurs – onder wie Verstappen – te informeren. “De FIA werd afgelopen zomer op de hoogte gebracht van een cyberincident met betrekking tot de website en het coureursportaal. Er zijn onmiddellijk maatregelen genomen om de gegevens van de coureurs te beveiligen. Daarnaast heeft de FIA dit probleem gemeld bij de bevoegde autoriteiten.”

De bond benadrukte dat het om een klein incident ging en dat geen enkel ander digitaal platform werd getroffen. “De FIA heeft ook het kleine aantal coureurs dat door dit probleem is geraakt geïnformeerd”, aldus de woordvoerder. “Daarnaast heeft de FIA fors geïnvesteerd in cyberbeveiliging van haar digitale domeinen. Ze implementeert hoogwaardige maatregelen om alle betrokken partijen te beschermen en hanteert een beleid van ‘security by design’ in alle nieuwe digitale omgevingen.”

