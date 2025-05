Met verslaggever Gerard Bos blikken we vanuit Imola terug op de Grand Prix die Max Verstappen op briljante wijze won. Is Oscar Piastri de grote verliezer van deze race in Italië, kan Ferrari met opgeheven hoofd Emilia-Romagna verlaten en is het lek boven bij Aston Martin? Dit en meer hoor je in de podcast Paddockpraat Update!

Dit en nog meer hoor je in de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk de video hier:



