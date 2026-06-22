George Russell reed tijdens de afgelopen GP van Catalonië in Barcelona zijn honderdste race voor Mercedes. Gedurende het weekend blikte hij terug op zowel de mooiste als de meest angstaanjagende momenten in dienst van de Duitse renstal. Daarbij herinnerde hij zich de zware crash van Guanyu Zhou tijdens de Britse GP van 2022. Russell snelde zijn collega indertijd te hulp: “Het voelde als een kwestie van leven of dood.”

Voor Russell was de GP op Silverstone zijn eerste thuisrace met de Silberpfeile en daarmee een eerste kans om te schitteren voor eigen publiek. In de voorgaande jaren bij Williams had de Engelsman in een minder competitieve auto weinig indruk kunnen maken, maar bij zijn nieuwe team eindigde hij tot dan toe niet lager dan de vijfde plaats en had hij al meerdere podiums behaald. Voor Russell kwam de race echter al in de eerste bocht ten einde door een grote crash met Pierre Gasly en Guanyu Zhou.

‘Menselijke kant nam het over’

De Alfa Romeo van Zhou kwam er het slechtst vanaf: de bolide schoof ondersteboven over het asfalt, vloog vervolgens op hoge snelheid over de bandenstapel en belandde in de vangrail. Zhou kwam daarbij vast te zitten in de auto. “Ik herinner me dat ik een heel slechte start had”, vertelde Russell in een interview met F1.com. “Ik startte als enige coureur op de harde banden, waardoor ik direct wielspin had en van alle kanten werd ingehaald. Ik raakte Zhou, die vervolgens over de kop sloeg en de grindbak in tuimelde. Het was waarschijnlijk het meest afschuwelijke incident dat ik ooit vanuit de cockpit heb gezien.”

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In plaats van onder de rode vlag terug te keren naar de pits, stopte Russell aan de kant van de baan en snelde hij de Alfa Romeo-coureur te hulp. “Ik zag dat hij vastzat achter de vangrail, dus ik heb direct de knoop doorgehakt. Mijn race-instinct zei in eerste instantie: ‘Ik moet doorrijden’, maar daarna nam de menselijke kant het over. Het voelde op dat moment als een kwestie van leven of dood. Ik kon me niet voorstellen wat hij op dat moment moet hebben meegemaakt.” Toen hij terugkeerde naar zijn Mercedes, kreeg hij de auto niet meer aan de praat. Hij instrueerde de marshals om de auto niet aan te raken, maar tevergeefs. Daardoor viel Russell officieel uit de race.

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