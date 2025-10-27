Na afloop van de GP van Mexico-Stad pleitte George Russell voor aanpassingen aan het Autódromo Hermanos Rodríguez en een strengere FIA. Volgens de Brit konden te veel coureurs ongestraft bochten afsnijden over het gras, zonder dat de wedstrijdleiding ingreep. Russell stoorde zich vooral aan het feit dat zijn concurrenten – onder wie Max Verstappen – ‘vrijkaartjes’ kregen om inhaalacties te forceren of hun positie te verdedigen.

Na een sterke kwalificatie startte Russell zondag vanaf de vierde plaats, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met P7. De Brit kon de aanvallen van Max Verstappen en Oscar Piastri niet afslaan. Vooral het duel met Verstappen zat hem dwars – de Nederlander passeerde hem al vroeg in de race, maar volgens Russell gebeurde dat op onreglementaire wijze. Over de boordradio klaagde hij herhaaldelijk dat hij de plek moest teruggeven, omdat de Red Bull-coureur hem zou hebben afgesneden over het gras. De FIA zag daar echter geen overtreding in.

“Ik snap niet hoe drie coureurs de eerste bocht kunnen afsnijden en daarna gewoon in dezelfde positie mogen doorrijden”, mopperde de Brit tegenover Sky Sports. “Het is alsof je alles op het spel kunt zetten en de FIA vervolgens vrijkaartjes uitdeelt als het misgaat. Toen Verstappen en Hamilton elkaar later in de race raakten, kreeg Hamilton terecht een straf. Maar als Verstappen van de baan gaat, mag hij gewoon verder alsof er niets is gebeurd”, oordeelde Russell. “In mijn geval was het simpelweg ‘verkeerde plek, verkeerd moment’. Daardoor verloor ik drie posities. Natuurlijk was ik daarna gefrustreerd, maar dat kwam allemaal voort uit die eerste ronde.”

Russell wijst met een beschuldigende vinger naar zowel de FIA als de lay-out van het Mexicaanse circuit. “Uiteindelijk ligt het aan de baan en aan die vrijkaartjes die de FIA uitdeelt”, legde hij uit. “Als er grind had gelegen in plaats van gras, zou niemand het in zijn hoofd halen om de bochten zo af te snijden. We zien het hier elk jaar weer; vorig jaar was het Sainz, daarvoor Leclerc, en tien jaar geleden Hamilton. Het lijkt soms wel een grasmaaierrace. Dat moet echt veranderen, want dit hoort niet te kunnen.”

