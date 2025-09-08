Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de huidige contractsituatie van George Russell. De teambaas van Mercedes lijkt voorlopig niet van plan om Russell een langdurig contract aan te bieden. En dat laatste is iets waar de Brit juist wel nadrukkelijk op aast.

Mercedes teambaas Toto Wolff ziet geen reden tot haast bij het verlengen van George Russells contract. Volgens hem past de huidige situatie precies binnen het beleid dat Mercedes al jaren voert. “We zijn nooit van de langdurige contracten geweest”, legt Wolff uit. “Het langste contract dat we ooit hebben afgesloten is twee jaar met een optie. Dat is een soort Mercedes-patroon.”

Verkeerde instelling

Dat Russell tot nu toe nog geen nieuwe handtekening heeft gezet , vindt Wolff dan ook logisch “We hadden nu een 1+1-deal en dat is iets wat altijd onze voorkeur heeft. De coureurs staan onder enorme druk. Maar als iemand beweert beter te presteren met een meerjarig contract, dan heeft hij de verkeerde instelling.”

Dat betekent overigens niet dat de onderhandelingen stil liggen. Volgens Wolff zijn het vooral praktische zaken die nog geregeld moeten worden. “Er zijn wat kleine dingen die we nog moeten bespreken, zoals hoe we het reizen optimaliseren. Maar dat zijn details.”

