Met een voldaan gevoel stapte George Russell zaterdagochtend na afloop van de sprintrace uit zijn Mercedes. Na 19 ronden werd hij als onbedreigd als winnaar afgevlagd. “Dit is best leuk! Na de eerste ronden had ik alles onder controle”, erkende hij in een eerste reactie op de grid tegen interviewer Ho-Pin Tung.

Even later zei Russell: “”Er komt dit seizoen veel strategie bij kijken en het inhalen is niet eenvoudig. Normaal gesproken zijn sprintraces nogal saai, maar deze keer kregen we alles goed onder controle, zelfs met de safety car. Lewis Hamilton deed het de eerste ronden geweldig, maar ja, hij heeft natuurlijk ook bijna twintig jaar aan ervaring. De wind speelde bovendien een rol, dus alles bij mekaar was het lastig, met name ook om alle aspecten te managen. Uiteindelijk was het een goede race, de focus gaat nu op de kwalificatie.”

De kwalificatie voor de GP van China staat later zaterdag op het programma en begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.