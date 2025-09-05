Mercedes-coureur George Russell roept de Formule 1 en de FIA op om de procedure voor stewardingbeslissingen significant te versnellen. Volgens Russell leidt de huidige situatie, waarbij het soms uren kan duren alvorens er een beslissing wordt genomen, tot onduidelijkheid en frustratie bij coureurs en toeschouwers.

Ook afgelopen zondag bij de Dutch GP in Zandvoort ondervond Russell weer eens aan den lijve dat het huidige systeem niet voldoen. Na zijn aanvaring met Charles Leclerc tijdens de race werden de stewards om 15.46 uur ingelicht, pas om 20.23 uur werd gecommuniceerd dat er geen straf was opgelegd. Russell reageerde in Monza, in de aanloop naar de Italiaanse GP, kritisch op de hele gang van zaken. “Je zou denken dat het, met de technologie die we hebben, makkelijker zou moeten zijn. Zowel coureurs als fans hebben snel de uitkomst nodig.”

‘Onjuiste beslissing accepteren’

Russell, tevens voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, stelde dat perfectie in zijn ogen geen realistische doelstelling hoeft te zijn. Anders gezegd, soms mag snelheid boven zorgvuldigheid gaan. “Soms moet je een onjuiste beslissing accepteren in plaats van dat elke beslissing uren of dagen duurt om te beoordelen.”

De Brit wees op de noodzaak van technologische en organisatorische verbeteringen. Russell suggereerde een grotere rol voor AI of extra middelen om beslissingen van de stewards te ondersteunen en te versnellen, al erkent hij dat dit geen eenvoudige oplossing is. “Tenzij je meer mensen of meer technologie inzet… misschien is er een manier dat teams kunnen bijdragen met behulp van AI om deze beslissingen te vergemakkelijken.”

