Als het aan de FIA ligt, wordt er paal en perk gesteld aan het aantal mensen dat zich voor de start van een Formule 1-race op de grid beweegt. Aanleiding is een incident voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje eerder deze maand.

Een en ander kwam dinsdag via diverse internationale media naar buiten naar aanleiding van een bijeenkomst van de World Motor Sport Council. Ze vergadert onder meer over de veiligheid in de diverse klassen van de autosport. In de Formule 1 kwam die veiligheid in het geding toen onder andere voetballer Neymar nog ‘gewoon’ langs de startgrid stond in Barcelona, terwijl het veld al voor de opwarmronde in beweging kwam.

“We moeten leren trekken uit incidenten zoals die bij de Spaanse Grand Prix”, stelt FIA-president Mohammed Ben Sulayem in een statement. Hij had naar eigen zeggen al contact met Formule 1-CEO Stefano Domenicali. “Hij heeft de FIA verzekerd dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er een herhaling plaatsvindt van zo’n incident.”

Onderzoek en rapport

Steeds vaker is de grid niet alleen het domein van coureurs, teams en de auto’s. Bondsbestuurders, wedstrijdleiding, media; die doen hun werk op de grid voor de race eveneens. En ze weten hoe de mores zijn. Maar los daarvan zijn er steeds vaker genodigden van allerlei pluimage: van politici tot wereldwijd bekende artiesten en van topsporters tot lokale beroemdheden. Het wordt voller en voller. Dat is volgens de FIA op zich niet erg, maar wél als het ten koste gaat van de veiligheid.

Ben Sulayem: “Het is niet alleen een issue in de Formule 1. Ook in de Formule E en het WEC en andere klassen heb ik ervaringen waarbij er bij sommige evenementen te veel mensen op de grid zijn. Ik twijfel er niet aan dat de race-organisatoren en circuiteigenaren blijven voldoen aan de eisen van de FIA voor veiligheid. Het is onze plicht om een veilige omgeving te creëren voor iedereen, daar ligt onze prioriteit.”

Eerder dit seizoen kwam de veiligheid binnen de Formule 1 ook al in het geding. Zo was er tegen het einde van de Grand Prix van Australië al publiek op de baan terwijl de auto’s nog reden. Een onderzoek naar die perikelen bevindt zich in de afrondende fase, eind deze maand verschijnt naar verwachting het rapport met conclusies en aanbevelingen.