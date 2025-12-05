In deze extra editie van Paddockpraat Update bespreken we de laatste nieuwtjes vanuit de paddock met onze verslaggever Frank Woestenburg. Gaat McLaren nu ineens de papaya-regels overboord gooien, de grote teleurstelling bij Yuki Tsunoda en welke coureur betaalde maar liefst 2,2 miljoen euro om vandaag deel te nemen aan de vrije training? Dit en meer in deze update, mis het niet!

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de aflevering op YouTube:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.