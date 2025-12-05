In deze extra editie van Paddockpraat Update bespreken we de laatste nieuwtjes vanuit de paddock met onze verslaggever Frank Woestenburg. Gaat McLaren nu ineens de papaya-regels overboord gooien, de grote teleurstelling bij Yuki Tsunoda en welke coureur betaalde maar liefst 2,2 miljoen euro om vandaag deel te nemen aan de vrije training? Dit en meer in deze update, mis het niet!
