Het lange wachten is voorbij, Formule 1-seizoen 2022 begint zodra de rode lichten uitgaan in Bahrein! Kan Max Verstappen polesitter Charles Leclerc verslaan, of is Ferrari te sterk voor Red Bull? En kan Lewis Hamilton zich nog in de strijd mengen? Volg alle actie via ons liveblog, inclusief live-timing! Scroll voorbij de timing voor updates!

