Oscar Piastri is zondag winnaar geworden van de Grand Prix van België. In een door flinke regenval uitgestelde race bleef de McLaren-coureur zijn teamgenoot Lando Norris voor. Piastri’s voorsprong in de titelstrijd bedraagt daardoor nu 16 punten. Max Verstappen eindigde in Spa als vierde.

De regenval is voorafgaand aan de start zo hevig dat de wedstrijdleiding besluit om de start van de race uit te stellen. De coureurs gaan daarom de pitstraat in. Uiteindelijk begint de Grand Prix van België pas na ruim een uur uitstel, om 16.20 uur. Hieronder de race in vogelvlucht:

RONDE 1/44: De rondenteller loopt, de race begint met enkele ronden achter de safety car om te bekijken hoe de omstandigheden daadwerkelijk zijn. De zichtbaarheid is stukken beter, meldden meerdere coureurs. Die staan overigens allemaal op intermediate-banden.

RONDE 4/44: Het wordt géén staande start, want de ene kant van de startgrid is natter dan de andere kant en dat zorgt voor oneerlijke omstandighedenOm 16.31 uur is het dan echt zover. We zijn los!

RONDE 5/44: Piastri pakt meteen de koppositie dankzij een puike inhaalactie op Kemmel Straight. Norris heeft dus weinig plezier beleefd aan zijn pole position. Achter het duo houdt Leclerc voorlopig Verstappen achter zich.

RONDE 8/44: In het achterveld is Lewis Hamilton op dreef. De vanuit de pits gestarte Brit gaat in zijn Ferrari de een na de andere coureur voorbij. Hij haalt in één ronde drie coureurs achter elkaar in. Vooraan probeert Norris binnen een seconde te blijven van bij Piastri, al is DRS op de natte baan (nog) niet toegestaan.

RONDE 13/44: Terwijl Leclerc met heel veel moeite Verstappen achter zich heeft weten te houden, duiken de coureurs de pits in voor slicks. De eerste is Hamilton, daarna volgen onder meer Piastri, Leclerc en Verstappen. Norris op zijn beurt rijdt door, om vervolgens een ronde later alsnog binnen te komen. Niet voor medium zoals teamgenoot Piastri, maar voor de harde band. Dat wordt een interessant steekspel.

RONDE 22/44: De race is halverwege en de rust is ietwat wedergekeerd in het veld. Vooraan heeft Piastri in België een gaatje geslagen naar Norris, die op zijn harde banden op zijn beurt enkele seconden marge heeft op Leclerc en Verstappen. De Nederlander kan de Monegask nog niet voorbij, maar heeft ook weinig last van Russell achter zich. Hamilton, de man die als eerste naar binnen ging, is na al het pitstopgeweld zevende.

RONDE 30/44: De vraag is welke McLaren-coureur de juist keuze heeft gemaakt: Piastri op medium met nog een stop voor de boeg of Norris die gokt op het uitrijden van de race op harde banden. En wat te denken van een eventuele safety car en de invloed daarvan op de strijd? Misschien wordt het toch nog spannend. Dat is ook te hopen voor Verstappen, want die blijft na ruim tweederde van de race op P4 op twee seconden steken achter Leclerc.

RONDE 37/44: De amusementswaarde van de race daalt zienderogen, actie is er vooral in het middenveld. Daarin wordt hard gestreden door bijvoorbeeld Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Oliver Bearman om het laatste puntje, achter de verrassend sterk rijdende Liam Lawson en Gabriel Bortoleto. Vooraan komt Verstappen dichter bij Leclerc, maar kan de Nederlander nog een gooi doen naar een podiumplek?

RONDE 42/44: Norris heeft langzaam maar zeker wat van zijn achterstand afgeknabbeld: nog maar drie seconden scheiden hem van Piastri in België. Maar ‘erbij’ is één, ‘er voorbij’ is twee. Piastri heeft de zaken onder controle en een tweede pitstop hoeft er blijkbaar niet te komen. De laatste ronden zijn aangebroken. Ondertussen wordt het bewolkt, maar de teams verwachten geen regen meer.

RONDE 44/44: Daar is de finishvlag! Piastri houdt stand, de Australiër blijft zijn teamgenoot én titelrivaal Norris voor. Die slaagt er, ondanks pole position, dus niet in om zijn moeder eeen zege te bezorgen in haar thuisland. De winst in de Belgische Grand Prix betekent dat Piastri de voorsprong in het WK vergroot tot 16 punten. En Verstappen? Die eindigt als vierde, omdat Leclerc in de Ferrari simpelweg te snel blijkt op het rechte stuk. Een inhaalactie zit er dan ook niet in voor de Nederlander.

