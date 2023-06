De Formule 1 maakt zich voorlopig geen zorgen over het doorgaan van de Grand Prix van Canada, volgende week zondag in Montreal. Vanwege extreme weersomstandigheden in de regio ontstonden er twijfels of de race wel door zou gaan. Men heeft echter bevestigd dat annuleren niet aan de orde is.

De race vindt plaats in Montreal, in de provincie Quebec. Deze regio wordt echter al enige tijd geteisterd door grote bosbranden, waardoor de lucht volhangt met smog en rook. De smog heeft zich wijd verspreid door de rest van Canada en de oostkust van de Verenigde Staten. Vanwege de slechte luchtkwaliteit moeten veel mensen in de regio met mondkapjes op naar buiten.

In Montreal specifiek is de situatie echter anders dan in de rest van het land. De dichtstbijzijnde bosbrand is 800 kilometer verwijderd van het circuit. Ook is de luchtkwaliteit volgens de Formule 1 goed genoeg om de race door te laten gaan.

De Grand Prix van Canada is de tweede race dit seizoen die geplaagd wordt door extreme weersomstandigheden. Eerder werd de Grand Prix van Emilia-Romagna geannuleerd vanwege overstromingen in de regio.

