Toto Wolff heeft gewaarschuwd dat het goede resultaat van Spanje waarschijnlijk niet herhaald wordt in Canada. In een persbericht blikt de Mercedes-teambaas vooruit op de volgende race en stelt hij de verwachtingen enigszins bij.

Lewis Hamilton en George Russell wisten in de Grand Prix van Spanje een knappe tweede en derde plaats te veroveren. Alleen Max Verstappen bleef het Britse duo nog voor. Hoewel het lijkt op een succesvol gevolg van de upgrades van het team, wil Wolff ervoor waken al te optimistisch te worden.

“Het resultaat in Spanje was een welverdiende beloning voor al het harde werk dat iedereen heeft geleverd”, zo reflecteert de teambaas. “We waren erg blij met hoe de upgrades werkten. Dit vormt nu een goede basis waar we op kunnen bouwen. Maar we moeten ook realistisch blijven. Het was een circuit dat goed bij onze auto paste. We kunnen ervan uitgaan dat onze concurrenten in de volgende races het beter gaan doen. Het gat naar Red Bull is nog steeds erg groot en we zullen hard moeten werken om dat te dichten. Desondanks zijn we klaar voor de uitdaging.”

Toch ziet Wolff het niet per se als een verloren weekend. “We gaan nu door naar Montreal. Met zijn lange rechte stukken en langzame bochten is het niet een circuit dat zo goed bij onze auto past als Barcelona. Ongeacht waar onze snelheid het beste is dit weekend zullen we het maximale uit de auto proberen te halen. De karakteristieken van het circuit zullen ons ook een goede kans bieden om meer te leren over de W14 en hoe we nu door moeten ontwikkelen.”