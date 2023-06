Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer het Circuit Gilles-Villeneuve, waar zondag de Grand Prix van Canada op het programma staat.

“Vette shit. Heb ik nooit gereden. Ik ben jaloers op dit soort banen. Echt Noord-Amerikaans. Gewoon ruig, organisch. Niks neps aan. Er zitten een paar hele snelle chicanes in, dus een heel klein foutje, doet hier pijn.”

“Je hebt hier vaak gekke wedstrijden, halfnat, halfdroog. Dat vind ik altijd wel wat. In 2022 stormde Fernando Alonso hier naar voren. Doordat niemand kennis heeft van de baan en er in één keer moet staan, als de opportunity er is, dat maakt hier wel de talenten net wat exclusiever. Dan heb ik het over een Robert Kubica, een Lewis Hamilton die hier zijn eerste zege scoorde.”

“De wall of champions, daar hebben mensen het dan over… Mja, die is nu minder heftig dan vroeger door de kerbstones, dan gaan mensen Formule 1 weer te braaf maken, dat vind ik dan jammer. Zoiets is een kenmerk.”

“Jenson Button lag hier helemaal achter, maar won hem in 2011 alsnog. Dat heb je alleen op dit soort type circuits. Dat ga je op een Barcelona nooit meemaken, want daar vergaloppeert niemand zich, kent iedereen alle type condities. Deze staat op mijn bucket list, maar die ga ik nooit te pakken krijgen, denk ik. Dit is Australië next-level.”

