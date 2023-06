Dat Max Verstappen momenteel de te kloppen coureur is en de concurrentie het nakijken geeft, zorgt er niet voor dat hij naar achteren gaat leunen. “Ik ben hierdoor alleen maar nog gemotiveerder.“

In aanloop naar de Grand Prix van Canada stond Verstappen de verzamelde pers te woord. De regerend wereldkampioen gaf aan dat hij extra gedreven wordt door de dominante wagen van Red Bull. “Wanneer tijdens een weekend P5 het hoogst haalbare is, dan is dat prima. Maar als je weet dat je naar een race gaat waarbij je kunt winnen, dan motiveert dat juist extra. Dat doet een winnende auto met je.”

Verstappen vertelde verder dat hij zichzelf genoeg druk oplegt en dat het daarbij niet uitmaakt of je wint of verliest. “De aanpak verandert daar niet door en je zult altijd op zoek moeten gaan naar verbeterkansen. Kijk naar de Grand Prix van Spanje. Daar behaalden we de winst, maar hanteerden wij ook de beste strategie? Met het oog op de banden betwijfel ik dat. Er zijn dus altijd zaken waarvan je kunt leren.”

Nordschleife

Sebastian Vettel kondigde eerder deze week aan dat hij in september een demo zal geven met de Red Bull RB7 op de Nürburgring. Verstappen gaf aan dat hij dan zelf ook graag had willen deelnemen op de Nordschleife, maar dat dit niet mocht van Helmut Marko. “Ik zat met hem aan tafel toen het ter sprake kwam, en hij zei gelijk: ‘nee, dat gaan we niet doen met jou’. Hij weet namelijk dat ik de limiet op zou zoeken,” aldus de leider in het kampioenschap die ook gelijk aangaf dat hij dan het ronderecord zou willen aanvallen. “Ik zou het zeker proberen, maar dan moet je daar wel de goede banden voor hebben, niet de demobanden die ze dan gebruiken.”

Ooit hoopt hij nog wel eens de kans te krijgen. “Als het kan, dan het liefst met een Formule 1-auto. Zo niet, dan misschien een keer in een GT3-bolide,” besloot Verstappen.