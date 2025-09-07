Max Verstappen heeft voor een daverende stunt gezorgd door de Italiaanse Grand Prix in Monza overtuigend op zijn naam te schrijven. Afgezien van een duel met Norris in de openingsronden staat er geen maat op de viervoudig wereldkampioen van Red Bull. Voor Verstappen betekent het zijn derde zege van het seizoen, na Emilia-Romagna en Japan.

Achter hem moeten de McLarens van Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri als tweede en derde afgevlagd. Daar gaat een bizarre teamorder in de slotfase aan vooraf. Norris verliest zijn tweede plaats na een mislukte pitstop, maar Piastri moet zijn teamgenoot even later voorbij laten. De Australiër is hoorbaar verontwaardigd.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Hierbij, de GP van Italië in vogelvlucht:

FORMATIERONDE: De eerste uitvaller heet Nico Hülkenberg, die wordt opgeroepen op zijn Sauber/Stake F1-bolide terug te sturen naar de pitlande in verband met de grid. Isack Hadjar en Pierre Gasly starten vanuit de pitlane.

RONDE 1/53: Wat een start! Max Verstappen start vanaf pole en probeert in de eerste bocht Lando Norris achter zich te houden. De viervoudig wereldkampioen slaagt in zijn opzet, maar snijdt daarbij wel de chicane af. Over de boordradio krijgt Verstappen meteen de instructie zijn plek op te geven ten gunste van Norris. Hij voldoet aan het verzoek en voorkomt daarmee een mogelijke straf van de stewards.

RONDE 2/53: Charles Leclerc zag bij de start een aanval op Oscar Piastri op P3 nog ternauwernood mislukken, maar een ronde later slaat de Monegask van Ferrari alsnog toe in de eerste chicane na start/finish.

Verstappen herovert leiding

RONDE 4/53: Verstappen herovert de leiding door Norris uit te remmen in de eerste chicane. De Brit van McLaren kiest eieren voor zijn geld en neemt voor nu genoegen met P2. Piastri gaat even later weer voorbij aan Leclerc. Top-5 dus: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell.

RONDE 11/53: Max Verstappen heeft het op zijn heupen en loopt op zijn mediums rondje na rondje uit op Lando Norris. De marge bedraagt al bijna 3,5 seconden.

RONDE 26/5: Einde race voor Fernando Alonso. Hij gaat met zijn Aston Martin te agressief door het grind en breekt zijn ophanging. Hij is na Hülkenberg de tweede uitvaller van de dag. Halverwege de race staat Verstappen er onveranderd goed voor, hij leidt met een riante voorsprong van ruim zes seconden op Lando Norris. De upgrades en speciale Monza-setup werpen hun vruchten af.

RONDE 33/53: Weinig duels in de voorste gelederen. De onderlinge marges tussen Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc en Hamilton zijn riant te noemen. In het middenveld is meer actie. Onder andere Tsunoda en Lawson hebben het even met elkaar aan de stok.

Eerste pitstop Verstappen

RONDE 38/53: Max Verstappen komt voor zijn eerste pitstop naar binnen en gaat voor de harde compound. Hij komt ruim voor Lewis Hamilton terug de baan op. Welke strategische (banden)keuzes gaan Lando Norris en Oscar Piastri maken?

RONDE 42/53: Carlos Sainz en Oliver Bearman raken elkaar. Ze spinnen allebei, maar kunnen wonder boven wonder hun race vervolgen. Hier heeft Max Verstappen ook geluk. Een safetycarsituatie had hem nu slecht uitgekomen…

RONDE 47/53: Lando Norris heeft een dramatische pitstop (in 5,9 seconden) doordat het wiel linksvoor niet goed wordt vastgedraaid. Piastri profiteert optimaal en krijgt P2 in zijn schoot geworpen.

RONDE 48/53: Max Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase hebben een onderonsje over de boordradio en weten dat de buit binnen is. ‘No risk, full push’, zegt Verstappen.

‘Langzame pitstop hoort bij racen’

RONDE 49/53: Piastri krijgt de opdracht om Norris weer voorbij te laten na zijn mislukte pitstop. De Australiër geeft gehoor aan de teamorder, maar onder protest: ‘Een langzame pitstop hoort bij racen.” Ook Verstappen steekt over de boordradio zijn verbazing niet onder stoelen of banken.

RONDE 53/53: Max Verstappen wordt als winnaar afgevlagd! De stunt is compleet! Zijn voorsprong op de nummer twee, Lando Norris, is bijna twintig seconden! Piastri wordt als derde afgevlagd. Bij McLaren zijn de poppen ongetwijfeld aan het dansen… Verstappen wordt uitverkozen tot ‘Driver of the day’.

Uitslagen

