De één kan een grote stap richting de wereldtitel zetten, de ander heeft weinig tot niets meer te verliezen: de GP van Las Vegas kan dus zomaar een episch duel opleveren. En dat ook nog op een circuit dat mogelijk nat is én waarvan niemand weet hoe de auto zich over een race-afstand gaat gedragen. Dit en nog veel meer, in de vooruitblik.

Norris vs Verstappen: smullen maar!

Heus, ze zullen elkaar laten leven en met respect bestrijden. Dat Norris als WK-leider echter de titel nagenoeg veilig kan stellen door te winnen in Las Vegas, zorgt voor een meer dan ooit gemotiveerde McLaren-kopman. Dat Verstappen nagenoeg kansloos is in de strijd om het kampioenschap (49 punten achterstand op Norris) zorgt echter voor een achtervolger die all-in kan gaan in Las Vegas. En dat kan in Sin City zomaar een succes opleveren in de vorm van een zege voor de Nederlander. En wie weet, misschien wel drama voor zijn Engelse vriend en concurrent. Wordt de titelstrijd dan tóch nog spannend?

Piastri in dubio

Het is de laatste weken, waarin het sportief tegenzit, niet gemakkelijk om Oscar Piastri te zijn. Van WK-leider is hij inmiddels getransformeerd tot achtervolger van teamgenoot Norris, met een gat van 24 punten. Met nog 58 punten voor het grijpen in de volgende races in Qatar en Abu Dhabi is er nog veel om voor te strijden. Maar Piastri zal toch echt moeten gaan inlopen en dat wordt, startend in de subtop, lastig voor de Australiër.

Wat doe je als hem bent? Je moet immers zo snel mogelijk mensen inhalen en richting Norris proberen te gaan. Dus neem je risico. Maar het gevaar daarvan is dat je op het glibberige en verraderlijke stratencircuit van Las Vegas ook zomaar eens je auto in de muur kan hangen, of in de zij- of achterkant van een ander. Een uitvalbeurt kan Piastri zich hoe dan ook niet permitteren. Nagelbijten dus voor hem en zijn fans!

Onvoorspelbaarheid van de baan

Het weer is niet te voorspellen, dat bleek deze week maar weer eens: woensdag was er geen verwachting van regen in de kwalificatie. Althans, de kans bedroeg slechts 20 procent. Maar zo zie je maar weer: een kleine kans is óók een kans. En dus weet je ook maar nooit of de voorspelde race in droge omstandigheden er vandaag gaat komen. Mocht de baan nat of opdrogend zijn, dan is het asfalt in Las Vegas glad en glibberig door het gewone stratenverkeer met alle stof en olie die dat telkens weer op de weg gooit in de tijden tussen de sessies door: dan is de weg gewoon geopend voor het volk.

Daar komt nog bij dat de coureurs in de vrije trainingen niet of nauwelijks tot een lange run konden komen. Menig team en coureur gaat dan ook met vooral vraagtekens de wedstrijd in. Hoe gedraagt de auto zich over een hele race-afstand? Wat doen de banden, qua graining? En ook qua strategie wordt het gokken. Typisch Las Vegas, zou je zeggen. Nu maar eens kijken wie de jackpot wint op de Strip.

En verder…

…is het circuit 6201 meter lang

…werd in Vegas de hoogste topsnelheid van vorig jaar gemeten (368 km/u, Alex Albon)

…telt de race 50 ronden

…zijn er 17 bochten

…is de kans op een safety car 50 procent

…duurt een pitstop gemiddeld 20 seconden, inclusief in- en uitrijden

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.