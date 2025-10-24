Zoals aangekondigd geen Max Verstappen, wel heel veel rookies én Charles Leclerc die in Mexico-Stad de snelste tijd neerzet tijdens de eerste training. De openingssessie van het raceweekend zegt normaliter al niet veel, maar ditmaal door de afwezigheid van negen coureurs nog veel minder.

Pato O’Ward (McLaren), Antonio Fuoco (Ferrari), Fredrik Vesti (Mercedes), Arvid Lindblad (Red Bull), Jack Crawford (Aston Martin), Ryo Hirakawa (Haas), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams) en Paul Aron (Alpine). Deze negen coureurs werken als rookies de eerste vrije training af. Sommige van hen kunnen we in de toekomst zomaar eens tegenkomen als vaste coureur.

Van de groep die daartoe nu al behoort, zijn Max Verstappen en Lando Norris in de eerste training de voornaamste afwezigen. De Nederlander zit met de koptelefoon op aan de pitmuur bij Red Bull Racing, een bepaald niet alledaags gezicht. Ook Lewis Hamilton, George Russell, Lance Stroll, Liam Lawson, Carlos Sainz, Oliver Bearman en Pierre Gasly staan in Mexico hun bolide af in de eerste vrije training.

Verstappens vervanger daarin is Lindblad. Hij mag in de RB21 rijden, een auto waar dit weekend nog meer dan anders de ogen op gericht zijn. Niet alleen vanwege Verstappens opmars in de titelstrijd – de achterstand op WK-leider Oscar Piastri bedraagt nog slechts 40 punten – maar juist ook omdat Red Bull de vloer en sidepods heeft voorzien van aanpassingen.

Lindblad wordt genoemd als kandidaat voor een plekje bij Racing Bulls in 2026 en laat zijn snelheid zien in VT1 in Mexico. Verstappens vervanger is namelijk de rapste van de negen invallers in deze sessie. Op zestienden van de snelste tijd eindigt Lindblad als zesde. Saillant detail: hij troeft Yuki Tsunoda af in de andere Red Bull, voor wat dat waard is in de vrije training.

De vaste coureurs maken qua rondetijden al snel in de sessie de dienst uit. Eerst gaat Isack Hadjar enige tijd aan kop, met nog ruim een half uur te gaan neemt Piastri op de zachte band de leiding over. Leclerc, Kimi Antonelli en Nico Hülkenberg gaan hem voorbij. In de slotfase belandt Piastri nog even kort naast de baan, maar incidenten zijn er nauwelijks. En de top-drie blijft zoals die is, met Leclerc als snelste.

De tweede vrije training, met dan wel Verstappen in de RB21, begint om 00.00 Nederlandse tijd.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.