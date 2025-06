De spanning richting de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk stijgt: McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri maakten vrijdag al indruk, in de derde vrije training op zaterdag opnieuw. Maar Max Verstappen zit op het vinkentouw, zo blijkt in de laatste sessie.

Verstappen is de eerste coureur die in de derde sessie een tijd neerzet. Dat doet de Nederlander op de harde band, een compound die hij vrijdag links liet liggen in de eerste twee vrije trainingen. Toen was hij enkele tienden langzamer dan McLaren. Al vaker gebeurde het dit seizoen desondanks dat Verstappen in de kwalificatie daags erna vervolgens sneller bleek dan Norris en Piastri. Of dat zaterdagmiddag (17.00 uur) in Spielberg eveneens het geval zal zijn, is gezien de derde vrije training maar de vraag.

Daarin blijft Verstappen in het eerste kwartier de rapste op de harde band, Norris neemt daarna de leiding over op het zachte rubber. Opvallend is dat George Russell en Kimi Antonelli tot bijna halverwege de sessie geen tijd hebben neergezet. Vrijdag kwam die eerste met name in de eerste vrije training goed voor de dag, ook tot zijn eigen verrassing. In deze derde sessie is het aanvankelijk schrapen voor het Mercedes-tweetal.

Ondertussen doet Ferrari er alles aan om de meegebrachte update op de SF-25 te laten werken. Dat kost zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc de nodige moeite. Ook in de derde sessie verricht het tweetal bepaald geen wonderen, alvorens zich iets te herpakken. Aangename verrassing: het team van Sauber, dat tijdens de derde vrije training lange tijd met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in de top-10 rondrijdt.

Spin

Vuurwerk komt er in Oostenrijk pas echt aan het einde van de vrije training. Terwijl ze bij Red Bull sleutelen aan Verstappens bolide, toont Norris maar weer eens zijn snelheid en demonstreren zowel Isack Hadjar als Verstappen in de slotfase hoe je een mooie 360-spin op het rechte stuk maakt. De Nederlander rijdt tijdens een kwalificatiesimulatie op de zachte band uiteindelijk de derde tijd. Kan hij stunten in de strijd om pole, later op de dag? Een zware kluif krijgt hij sowieso aan het duo Norris-Piastri, op McLaren staat qua snelheid vooralsnog in Oostenrijk geen maat.

Uitslagen

