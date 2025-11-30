Voor het derde jaar op rij heeft Max Verstappen zondagavond de Grand Prix van Qatar op zijn naam geschreven! Daarmee is het WK weer volledig open en krijgt de titelstrijd volgende week in Abu Dhabi een zinderende ontknoping met ook Max Verstappen nog nadrukkelijk in de race. Achter de viervoudig wereldkampioen van Red Bull wordt McLaren-coureur Oscar Piastri in Qatar als tweede afgevlagd. WK-leider Lando Norris wordt slechts vierde, achter de verrassende Carlos Sainz.

McLaren maakt tijdens de race een cruciale inschattingsfout door beide auto’s geen pitstop te laten maken tijdens een vroege safetycarsituatie. Het komt Piastri – gestart vanaf pole – en Norris duur te staan. Met nog één race te gaan – volgende week in Abu Dhabi – is de stand in het wereldkampioenschap als volgt: Norris 408 punten, Verstappen 396, Piastri 392.

Hierbij, de GP van Qatar in vogelvlucht:

RONDE 1/57: Oscar Piastri is goed weg vanaf pole en datzelfde geldt voor Max Verstappen op P3. WK-leider Lando Norris neemt geen risico’s en kiest eieren voor zijn geld. Het kost hem wel een plekje en hij zakt terug naar P3, vlak voor Kimi Antonelli. Verder zijn er geen noemenswaardige incidenten bij de start.

Hülkenberg zorgt voor safety car

RONDE 7/57: Nico Hülkenberg zorgt voor de eerste safety carsituatie na een crash met Pierre Gasly. Piastri en Norris rijden door, maar Verstappen duikt meteen de pits in en ruilt zijn mediumbanden in voor nieuw rubber. Hij komt als vierde terug op de baan. achter Piastri, Norris en Ocon. De laatste gaat alsnog naar binnen, ook om z’n tijdstraf van vijf seconden in te lossen voor zijn valse start. Oftewel, de safety car lijkt strategisch gelukkig uit te pakken voor Verstappen.

RONDE 11/57: De hervatting van de race verloopt zonder incidenten. Piastri leidt, voor Norris, Verstappen, Sainz en Antonelli. Voor de McLarens is het zaak een groot gat te slaan, aangezien zij nog twee verplichte pitstops moeten maken en Verstappen er al één achter de rug heeft. De McLarens moeten uiterlijk in lap 25 voor het eerst naar binnen.

Verstappen in vrije lucht

RONDE 20/57: Max Verstappen rijdt ruim achter de McLarens in de vrije lucht en kan daardoor goed zijn banden managen. De marge tussen hem en leider Piastri bedraagt zo’n acht seconden.

RONDE 24/57: Oscar Piastri wordt als eerste naar binnen gehaald voor nieuwe banden en keert na een relatief langzame stop (3,1 seconden) als vijfde terug op de baan, ruim twee seconden achter Antonello.

RONDE 25/57: Lando Norris heeft ook zijn eerste pitstop (in 2,2 seconden) en komt achter Piastri, maar net voor Fernando Alonso terug op de baan. Situatie nu als volgt: Verstappen, Sainz, Antonelli, Piastri en Norris.

Chaos in de pitlane

RONDE 32/57: Max Verstappen gaat als eerste naar binnen voor zijn tweede pitstop en verruilt zijn banden voor de harde compound. Hij komt drie seconden achter Norris weer terug op de baan. Achter Verstappen wordt het chaos in de pitlane als zeventien auto’s min of meer gelijktijdig hun tweede verplichte stop maken. Het gaat allemaal net goed.

RONDE 37/57: Lando Norris meldt schade aan zijn auto na een klein uitstapje door het grind in bocht 14. De schade valt mee, wel moet hij af en toe van het gas af om banden te sparen.

RONDE 43/57: Oscar Piastri gaat naar binnen voor zijn tweede stop. Deze is supersnel (1,8 seconden), de Australiër keert als derde terug in de race, op ruim 17 seconden achter Verstappen. De laatste zit enigszins vast achter Norris en probeert er voorbij te komen.

Podium in zicht voor Sainz

RONDE 45/57: McLaren haalt Norris naar binnen voor zijn tweede stop. Dat komt goed uit voor Verstappen, die weer vrij baan krijgt. Norris ondertussen komt in vijfde positie terug op de baan, achter respectievelijk Verstappen, Piastri, Sainz en Antonelli.

RONDE 53/57: Lando Norris komt maar niet voorbij Kimi Antonelli op P4. Daarvoor zet Williams-coureur Carlos Sainz alles op alles voor een verrassende podiumplaats. Ondertussen lijkt er voor Verstappen geen vuiltje aan de lucht, de marge met Piastri op P2 is riant.

RONDE 57/57: De buit is binnen! Max Verstappen wordt als winnaar afgevlagd van de GP van Qatar! Het Formule 1-seizoen krijgt volgende week in Abu Dhabi een sensationele apotheose! Achter Verstappen eindigt Piastri als tweede, Sainz als derde. Lando Norris wordt op de valreep nog vierde, voor Antonelli. Het is voor de Brit een pleister op de wonde.

