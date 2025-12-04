Na de Grand Prix van Qatar kwam Kimi Antonelli zwaar onder vuur te liggen. De jonge Italiaan hield Lando Norris lange tijd achter zich tijdens de race, maar werd na een kleine fout alsnog ingehaald door de Brit. De rookie kreeg hierdoor na de race veel online haat en zelfs bedreigingen te verwerken, maar kon rekenen op steun van Max Verstappen. Die adviseerde hem hoe hij met de situatie om kon gaan.

Antonelli en Norris vochten in de slotfase van de race in Qatar om de vierde plek. Bij het uitkomen van bocht 10 verloor de Italiaan de controle over zijn W16, waardoor Norris hem voorbij ging. Vervolgens kwamen er beschuldigingen aan het adres van Antonelli, ook van onder meer Verstappen-engineer Gianpiero Lambias en Red Bull-adviseur Helmut Marko, dat hij dit wel erg gemakkelijk liet gebeuren. Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak dit al snel tegen, evenals Antonelli zelf. Toch leidde het na de race tot haatberichten en zelfs bedreigingen op sociale media.

“Na de race kreeg ik veel berichten van vrienden die me lieten zien wat er speelde”, vertelt Antonelli in Abu Dhabi. “Toen ik het uiteindelijk zelf zag, was het moeilijk om te verwerken. Inmiddels heb ik het weer achter me gelaten.” Verstappen had advies, zo bleek. “De kern van zijn boodschap was duidelijk: ‘Maak je geen zorgen om dit soort mensen, ze zijn hersenloos. Focus je op je werk.’ Het was echt heel fijn dat hij me op die manier steunde.”

Coureurs veroordelen haat

Ook andere coureurs lieten zich uit over de bedreigingen en haatberichten. Teamgenoot George Russell noemt het volstrekt onacceptabel: “Het gebeurde allemaal door fouten van de mensen bij Red Bull. Dat kan gebeuren, fouten horen er nu eenmaal bij. Die duizenden mensen achter hun toetsenbord hebben echter geen excuus. Ze moeten eens goed in de spiegel kijken en nadenken waarom ze dit gedrag acceptabel vinden.” Isack Hadjar voegde toe: “Het is oneerlijk, vooral als je alles geeft tijdens een race en dan een fout maakt. Vervolgens verschijnen dit soort dingen online. Mensen achter hun toetsenbord zijn gewoon idioten. Ze weten niets van racen en hebben zelf ook niet geracet, dat is de enige reden waarom ze zulke dingen zeggen.”

Charles Leclerc benadrukte het gebrek aan consequenties voor degenen die de haat uiten. Hij noemt het zonde dat mensen die zulke berichten plaatsen er geen straf voor krijgen. “Wij doen ons best en racen al sinds we kinderen zijn. De haat was dus helemaal nergens voor nodig. Ik heb niet met Kimi gesproken, maar het beste wat je kunt doen is zulke dingen negeren. Dat is moeilijk, maar met ervaring raak je eraan gewend. Al zou dat eigenlijk niet moeten.”

