Lando Norris verdedigt ook voorafgaand aan de allerlaatste race van het seizoen, de GP Abu Dhabi, de controversiële ‘papaja-regels’ van McLaren. Volgens de Britse coureur kwamen de regels vaak in opspraak, omdat veel mensen geen fan waren van de ‘gecontroleerde manier’ waarop McLaren de interne titelstrijd tussen haar coureurs heeft laten verlopen. ‘Dat is niet wat mensen willen, mensen willen chaos’, aldus Norris.

De zogenoemde ‘papaja-regels’ van McLaren waren dit seizoen al meermaals een onderwerp van discussie. Het Britse team probeerde door middel van de regels beide coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, gelijke kansen te geven in de titelstrijd. Zo gaf McLaren in Monza Piastri nog de opdracht om Norris voorbij te laten, nadat de Brit door een langzame pitstop achter de Australiër de baan op was gekomen.

Volgens Norris heeft McLaren echter met zulke teamorders goed gehandeld, ondanks de vele kritiek. “Het team heeft zeker veel mensen teleurgesteld, omdat ze alles heel gecontroleerd en op een zeer goede manier hebben laten verlopen”, vertelt Norris aan The Athletic. “Dat is niet wat mensen willen, mensen willen chaos! Ze zeggen: ‘Oh, dat is geen racen.’ Nou, er is geen recept voor wat dat wel is. Ze laten ons racen, we werken samen. Zo functioneren we als team.”

‘Gewoon plezier hebben’

Of de titel op zondag nu wel of niet met Norris mee naar huis gaat, wordt nog spannend. De McLaren-coureur zelf is in ieder geval vast dankbaar voor hoe het seizoen verder is verlopen. “Ik wil proberen de beste coureur ooit te worden”, vervolgt Norris. “Maar tegelijkertijd vind ik het vooral belangrijk dat ik van mijn ervaring geniet, en dat doe ik ook. Ik wil gewoon plezier hebben, omgaan met mensen met wie ik graag omga, dat soort dingen. Dat maakt het ook extra bijzonder.”

