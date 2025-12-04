Oud-Haas-teambaas Günther Steiner adviseert Max Verstappen alvast hoe hij zijn vijfde wereldtitel moet gaan vieren, mocht hij in Abu Dhabi wereldkampioen worden. Eerder zei de Nederlander al zelf dat hij alleen nog aan de titelstrijd meedoet dankzij de fouten van McLaren. Volgens Steiner kan Verstappen daarom zijn winst het beste vieren met een bezoek aan de garage van het Britse team: ‘Hij moet dan iedereen een knuffel geven om ze te bedanken’.

De ontknoping van de titelstrijd nadert, en ook Max Verstappen heeft nog altijd kans om zijn vijfde wereldtitel op rij in Abu Dhabi mee naar huis te nemen. Hoewel Lando Norris de beste troeven in handen heeft – de kampioenschapsleider staat nog 12 WK-punten voor op de Nederlander – kan Verstappen geschiedenis schrijven met een volgende zege in het kampioenschap. Oud-teambaas Günther Steiner weet wel hoe de viervoudig wereldkampioen zijn eventuele volgende titel zou moeten vieren.

LEES OOK: Coulthard maakt Elvis Presley-vergelijking na comeback Verstappen: ‘Verandert zijn imago’

De Italiaan krijgt in de Red Flags-podcast de vraag wat het veiligstellen van een vijfde titel voor Verstappen in Abu Dhabi zou doen voor de nalatenschap van de Nederlander. “Ten eerste moet hij echt gewoon een week lang feesten”, steekt Steiner van wal. “Zonder onderbreking, en zonder enige slaap.” De oud-teambaas gaat vervolgens op serieuzere toon verder: “Maar wat het echt betekent voor zijn nalatenschap? Hij zal dan echt de beste coureur aller tijden worden. Om zo het kampioenschap te winnen, in zo’n auto en tegen een team als McLaren.”

McLaren bedanken

In Qatar zei Verstappen zelf al dat hij alleen nog aan de titelstrijd meedoet, vanwege de fouten van McLaren. Steiner deelt deze mening met de viervoudig wereldkampioen, en zou het daarom geweldig vinden als Verstappen na een eventuele titelwinst bij zijn Britse rivaal langs zou gaan. “Hij moet ook zeker langs de garage van McLaren gaan en iedereen een knuffel geven om ze zo te bedanken”, grapt Steiner. “Om zo te zeggen: ‘Ik had het niet zonder jullie hulp kunnen doen’.” De Italiaan doet er zelfs nog een schepje bovenop: “Als Max de race in Abu Dhabi wint, dan moet Zak (Brown, red.) eigenlijk de trofee voor de constructeurs aannemen.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.