Met nog twee Grands Prix te gaan, is Max Verstappen nog altijd kanshebber om de titel ook dit jaar op zijn naam te schrijven. De Nederlander had zelf na zijn thuisrace in Zandvoort niet meer verwacht om in deze positie te verkeren. Het gat tussen Verstappen en toenmalig kampioenschapsleider Oscar Piastri bedroeg toen nog meer dan honderd punten. Mede door de fouten van McLaren, kon Verstappen echter het tij keren. ‘Maar als onze auto zo dominant was als die van hen, was het kampioenschap al lang voorbij’, aldus de wereldkampioen.

24 punten. Dat is voorafgaand aan de GP Qatar het verschil tussen kampioenschapsleider Lando Norris en naaste achtervolgers Max Verstappen en Oscar Piastri. Hoewel de Brit de beste troeven in handen heeft, is zowel de regerend wereldkampioen als Piastri nog zeker niet uit te vlakken voor de wereldtitel. Iets wat Verstappen zelf na Zandvoort niet meer had verwacht. “Toen dacht ik echt dat de strijd voorbij was”, vertelt de Nederlandse coureur eerlijk, tegenover Formula1.com. “Maar toen hadden we de ommekeer. We begrepen de auto beter, en konden een aantal weekenden maximaliseren, terwijl McLaren dat niet kon. Nu zijn we hier, nog altijd met een goede kans.”

Toch verwacht Verstappen niet dat de titel dit jaar zomaar nog zijn kant op komt, zonder een aantal fouten bij McLaren. “Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn, want 24 punten is nog wel een behoorlijk gat. Zelfs als alles helemaal perfect gaat vanaf nu, moeten we ook het geluk hebben dat McLaren wel een slecht resultaat behaalt”, vervolgt de Red Bull-coureur, die ook wel een voordeel ziet aan zijn positie. “Dat maakt het makkelijk voor mij om ermee om te gaan: ik heb niks te verliezen, dus ik ga er helemaal voor. Als het werkt, werkt het. Als het niet werkt, dan niet.”

‘Vijf is beter dan vier’

De wereldkampioen krijgt vervolgens de vraag of hij dan helemaal niet meer van een vijfde wereldtitel droomt. “Vijf is beter dan vier. Maar als het niet gebeurt, dan verandert het niets aan mijn leven”, antwoordt Verstappen nuchter. “We moeten ook realistisch zijn; we doen nog steeds mee aan de titelstrijd door de fouten van anderen. We hebben het zeker niet verkeerd gedaan, en bijna alle races (met uitzondering van Barcelona, red.) gemaximaliseerd. Maar als onze auto zo dominant was als die van hen (McLaren, red.), dan was het kampioenschap al lang voorbij.”

