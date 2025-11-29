Helmut Marko spreekt zijn vertrouwen uit in Red Bull en in de laatste fase van de titelstrijd tussen Max Verstappen en de beide McLaren-coureurs. Na de diskwalificatie van zowel Norris als Piastri in Las Vegas staat de Nederlander nu op een gedeelde tweede plaats. De achterstand op WK-leider Norris bedraagt 24 punten. Laatstgenoemde kan de titel al in Qatar veiligstellen, maar Marko hoopt dat Mercedes en Ferrari daar een stokje voor kunnen steken.

Max Verstappen en consorten werken dit weekend het laatste sprintnummer van het jaar af; zowel op zaterdag als op zondag wordt er geracet in Qatar. Zodoende kan Verstappen maximaal 33 punten binnenhalen op het Losail International Circuit. Daarmee loopt hij ‘slechts’ acht punten in op Norris, mits de Brit beide keren als tweede finisht. Volgens Red Bull-topadviseur Helmut Marko heeft Verstappen dus een beetje hulp nodig van de andere topteams; mogelijk kunnen zij cruciale punten wegsnoepen bij McLaren.

Tegenover Sport.de richt Marko zich dan ook expliciet tot Ferrari en Mercedes. Beide teams zouden in Qatar kunnen meestrijden om de podiumplaatsen, zo legt hij uit. Daarna reist de Formule 1 door naar Abu Dhabi voor de slotrace op Yas Marina. Daar was McLaren in het verleden ijzersterk, al zal Red Bull zich niet zomaar gewonnen geven. Marko klinkt strijdvaardig: “Vorig jaar hadden we in Abu Dhabi een flinke achterstand op McLaren, maar daar vinden we wel wat op. Als we in Qatar succesvol kunnen zijn, dan bedenken we ook iets voor Abu Dhabi.”

Toch zullen Red Bull en Max Verstappen tijdens het sprintweekend in Doha hopen op een helpende hand. “We zien dat met name Mercedes weer sterker is geworden”, aldus Marko. “En bij Ferrari kunnen ze – mits ze een goede dag hebben – ook van voren meedoen. We hopen dan ook op wat steun van hen.”

