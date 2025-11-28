McLaren-CEO Zak Brown heeft Max Verstappen nooit durven uitvlakken voor de wereldtitel. Dat verklaarde hij onlangs in een podcast. Ook na de zomerstop, toen Oscar Piastri nog een voorsprong van 104 punten genoot, durfde de Amerikaan er niet vanuit te gaan dat de coureurstitel naar Woking zou komen. Volgens Brown heeft Verstappen de kwaliteiten van een horror-personage; hoe vaak hij ook wordt verslagen, hij komt altijd terug.

In aanloop naar de GP van Qatar was Brown te gast in de Sports Agents-podcast, waar hij sprak over de zinderende titelstrijd tussen Verstappen en de beide McLaren-coureurs. De Nederlander heeft de afgelopen maanden een indrukwekkende opmars gemaakt. Mede dankzij de diskwalificatie van beide McLarens tijdens de GP van Las Vegas staat Verstappen inmiddels op een gedeelde tweede plaats in het kampioenschap. Lando Norris leidt – met nog twee Grands Prix te gaan – met slechts 24 punten voorsprong.

‘Het was nooit een uitgemaakte zaak’

“Hij (Verstappen, red.) is net als die gasten in horrorfilms”, grapte Brown. “Net op het moment dat je denkt dat hij niet meer terug kan komen, is hij ineens toch weer terug.” De McLaren-CEO wilde daarmee benadrukken dat je de Nederlander nooit mag afschrijven. Hij had bovendien lovende woorden voor de viervoudig wereldkampioen. “Verstappen is een ongelooflijk talent”, aldus Brown. “Hij maakt nooit fouten. Hij grijpt elke kans. We hebben nooit gedacht dat hij eruit lag. Toen wij, volgens mij, een voorsprong van 104 punten hadden opgebouwd, dachten mensen: ‘O, dit is een uitgemaakte zaak.’ Maar dat hebben wij nooit gedacht. En kijk waar we nu staan.”

Zak Brown uitte zich eerder kritisch over Verstappen. In aanloop naar het raceweekend in Las Vegas deed hij een aantal gepeperde uitspraken over de Red Bull-coureur. “Ik wil Max niet kleineren”, zei hij tegenover The Telegraph. “Hij is immers een viervoudig wereldkampioen. Maar hij kan wel een vechtersbaas zijn. Dan komt zijn arrogantie naar boven en is hij té agressief op de baan.” Later nuanceerde Brown die woorden. “Ik noemde hem een vechter, maar dat is juist een compliment”, verduidelijkte hij. “Zo noem ik Ayrton Senna ook, en dat is mijn favoriete coureur aller tijden.” Volgens Brown waren zijn uitspraken ‘uit context gehaald’ en heeft hij Verstappen hier persoonlijk over bericht.

