Oud-coureur en commentator David Coulthard is gefascineerd door de recente opmars van Max Verstappen. Na de Dutch GP op Zandvoort had de Red Bull-coureur nog een achterstand van 104 punten op Oscar Piastri, maar in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi bedraagt de kloof naar Lando Norris, de nieuwe WK-leider, slechts twaalf punten. Een ongekende inhaalslag, aldus Coulthard, die de comeback van Verstappen vergelijkt met die van rockicoon Elvis Presley.

De heropleving van Verstappen viel samen met de vormdip van Oscar Piastri, waardoor de Nederlander zich inmiddels stevig in de titelstrijd heeft genesteld. Zondag kan hij voor de vijfde keer op rij kampioen worden, mits hij de beide McLaren-coureurs weet te verslaan. Coulthard analyseerde de wederopstanding van Verstappen en trok een opvallende parallel met niemand minder dan Elvis Presley.

Niemand kan om Verstappen heen

Channel 4 vroeg Coulthard hoe deze inhaalslag te verklaren valt. “Max is behoorlijk assertief”, reageerde de Schot. “Hij kan tekortkomingen aanwijzen binnen het team, maar ook bij zichzelf. Dat hoort bij zijn karakter.” Juist daarom is de afgelopen periode volgens hem zo bijzonder. “Dit is de grootste comeback sinds de tv-special van Elvis Presley uit 1968”, vergeleek hij Verstappen met The King of Rock ’n’ Roll. “Het is gewoonweg ongelooflijk.”

LEES OOK: Vijfde titel gloort! Zo wordt Max Verstappen kampioen in Abu Dhabi

Volgens Coulthard heeft Verstappen bovendien zijn imago opgepoetst. De afgelopen jaren zouden veel fans een vertekend beeld van hem hebben gekregen. “Hij is er geweldig uitgekomen en heeft de perceptie van veel mensen die geen Max-fans waren daadwerkelijk veranderd”, vervolgde hij. “Ze moeten nu erkennen hoe sterk en consistent hij is geweest. Er bestaat geen twijfel over dat Max straks weer fluitend de paddock in Abu Dhabi binnenstapt.” Toch waarschuwt de oud-coureur voor de kracht van McLaren. “Het is weer een circuit waar McLaren vorig jaar heeft gewonnen. De baan past op papier perfect bij hun auto, dus de kaarten worden opnieuw geschud.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.