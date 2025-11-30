Lando Norris kan vandaag in Qatar wereldkampioen worden, maar dan moet er nog best veel spreekwoordelijk water onder de brug door. Teamgenoot en rivaal Oscar Piastri heeft zo z’n eigen belangen; het zorgt (wéér) voor een spagaat bij McLaren. Dat maakt daardoor een droomscenario mogelijk voor Max Verstappen. Hoe dat zit, lees je in onze preview.

Norris is wereldkampioen als..?

Het is simpel: heeft Norris na vandaag minimaal 26 punten voorsprong op Piastri en minimaal 25 op Verstappen, dan is hij de nieuwe wereldkampioen. Anders gezegd: de Brit moet vier punten uitlopen op zijn teamgenoot en vóór de Nederlander eindigen. Met Piastri op pole betekent het hoe dan ook dat Norris hem moet gaan inhalen. Dat wordt nog een hele kluif op een circuit waarbij juist dat aspect niet eenvoudig is.

De McLaren-spagaat…

Norris weet ook dat hij sowieso in de slotrace in Abu Dhabi kampioen kan worden. Oftewel dat hij niet alles hoeft te riskeren om in Qatar al Piastri te verschalken. Met de huidige 22 punten voorsprong op zijn rivaal kan Norris het zich vermoedelijk zelfs veroorloven enkele punten te verspelen. Zo zal hij echter niet redeneren, begrijpelijkerwijs. Techniek kan de coureur in de steek laten, ook in Abu Dhabi, en dus wil je een zo comfortbale mogelijke marge opbouwen. Neem dus maar gewoon risico, zou je kunnen zeggen. En ja, dat kan fout gaan. Maar dat kan Norris zich best nog wel permitteren ten opzichte van Piastri.

Ga maar na: bij een aanval op Piastri kan de Australiër ervoor kiezen zich met hand en tand gaan verdedigen, maar als de heren er samen af gaan, loopt Piastri geen punt in. Dus hij moet dan wegen hoe ver hij wil gaan in de strijd met Norris. Die heeft minder te lijden van een gezamenlijke exit dan zijn teagenoot. Enige nadeel in dat geval voor Norris: het hangt erg af van waar Verstappen dan eindigt…

Droomscenario Verstappen

Zie daar, de crux; Verstappen is de luis in de pels die Mclaren-titelgevecht heet. Twee teamgenoten die elkaar in de haren vliegen, omdat de een moet inlopen (Piastri) en de ander niet teveel van zijn voorsprong kwijt wil (Norris). Precies dát is het droomscenario voor Max Verstappen. Hij kan dan als ‘lachende derde’ inlopen op allebei. In het meest gunstige geval gebeurt dat voor hem doordat ze beide uitvallen. Maar ook op basis van snelheid kan hij eventueel ze in een duel te slim af zijn.

Realistisch? Misschien niet heel erg, maar de rasoptimisten onder u zullen daar niet om malen. Het is ook zeker niet ondenkbaar dat de race als volgt verloopt:

Piastri en Norris pushen elkaar in de eerste stint zo erg dat hun banden harder slijten dan de bedoeling is. Verstappen kan dan met wat frissere banden op den duur aanvallen, helemaal als er op het juiste moment bijvoorbeeld ook nog een safety car zou komen en het veld in elkaar schuift. Maar los daarvan kan een intern McLaren-duel Verstappen sowieso al in de kaart spelen. Zodanig dat hij er met de winst vandoor gaat en dus inloopt, zelfs als de Norris en Piastri wel finishen.

Conclusie?

Zijn er nog tig andere scenario’s mogelijk? Uiteraard. Never a dull moment in de Formule 1, nietwaar? En bovendien is het dit seizoen al vaker gebeurt dat steeds denkt dat het op een bepaalde manier zal verlopen in een raceweekend en dan blijkt het op zondagmiddag toch vaak anders. Conclusie? Komt dat zien, vanmiddag 17.00 uur Nederlandse tijd!

En verder…

…rijden de coureurs 57 ronden

…is het circuit 5419 meter lang

…won Max Verstappen er vorig jaar

…is de kans op een safety car 67 procent

…werd Verstappen in Qatar kampioen in 2023 (sprintrace)

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.