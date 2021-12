Lewis Hamilton heeft met een rondetijd van 1:27.511 op het nieuwe Jeddah Corniche Circuit de poleposition voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië veroverd. Max Verstappen vergooide in zijn allerlaatste ronde, waarin hij al twee tienden sneller bezig was dan Hamilton, de kans op de pole door in de allerlaatste bocht de muur te toucheren.

De coureurs werden van tevoren gewaarschuwd door de wedstrijdleiding dat zij tussen bocht 23 en 25 niet langzaam mochten rijden om zich voor te bereiden op een snelle ronde. Dat zou de chaos in de kwalificatie moeten verminderen en dat bleek in Q1 ook te werken. De door meerdere coureurs voorspelde problemen bleven grotendeels uit, al kreeg Max Verstappen het nog lastig in zijn laatste snelle ronde. Hij kreeg echter al op de boordradio de waarschuwing dat er te veel verkeer was en dat hij zijn ronde kon afbreken.

Q1 maakte al duidelijk dat het een spannende avond zou zijn. De verschillen tussen Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren en AlphaTauri waren met een halve seconde klein te noemen. Onderaan worstelde Aston Martin net als in de vrije trainingen en zowel Sebastian Vettel als Lance Stroll haalde Q2 niet. Ook Nicholas Latifi en beide Haas-coureurs konden na deze sessie al uitstappen.

In Q2 kwamen de mediums weer massaal tevoorschijn als strategische keuze voor de race. Op die gele compound zette Lewis Hamilton de toon met een 1:27.712 en waren de verschillen al een stuk groter dan in Q1. Voor Carlos Sainz begon deze sessie niet goed: de Spanjaard verloor de controle over zijn Ferrari en toucheerde heel lichtjes de bandenstapel met zijn achtervleugel.

Hij kwam daarmee direct in de gevarenzone aangezien de klok doortikte en hij als enige geen tijd had genoteerd. In die tweede en laatste run maakte Sainz in dezelfde bocht een fout en ontsnapte opnieuw aan een crash, maar nu was het gedaan voor de Spanjaard. Hij eindigde Q2 als vijftiende. Daniël Ricciardo, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso en George Russell waren ook niet snel genoeg om voor de top tien te gaan.

Mercedes maakte in de allesbeslissende Q3 aanstalten en ging als een van de eerste teams naar buiten, Red Bull wachtte het wat langer af. Net als Sainz had ook Hamilton een spannend moment in bocht 9. Hij verloor even de controle over zijn auto, bleef uit de problemen en kon dat rondje wel vergeten. Valtteri Bottas opende in een 1:28.143, Hamilton dook daar een tiende onder maar Verstappen antwoordde met een nog snellere tijd: 1:27.653. Bottas verbeterde vervolgens en zette zichzelf voor zijn teamgenoot. Ook daarachter was het nog spannend tussen Gasly, Pérez en Norris.

In zijn tweede run was Hamilton iets langzamer in de eerste sector, maar was de snelste in de tweede sector. De spanning was om te snijden bij het naderen van start/finish, maar hij kon zijn snelle ronde doortrekken en zette een 1:27.511 neer, een tiende sneller dan Verstappen. Nu was het dus weer aan de Nederlander om met een antwoord te komen. Dat deed hij door in de eerste sector al een tiende sneller te gaan. Ook in de tweede sector haalde hij er een tiende vanaf en hij stevende af op de pole, maar in de allerlaatste bocht verremde hij zich en knalde vervolgens bij de exit tegen de muur. De pole leek zo goed als zeker, maar ging dus alsnog naar Hamilton, die Bottas naast hem ziet starten.