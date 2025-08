Lando Norris heeft de laatste race voor de zomerstop op zijn naam geschreven. Teamgenoot Oscar Piastri finisht na een spannend duel pal achter hem op de tweede stek, gevolgd door George Russell. Max Verstappen komt na een moeizaam weekend in Hongarije uiteindelijk niet verder dan P9.

Hierbij, de GP van Oostenrijk in vogelvlucht:

FORMATIERONDE: Terwijl de coureurs de grid oprollen, heeft Yuki Tsunoda besloten vanuit de pitstraat te starten. Het gros van de coureurs start de race op de mediumband, maar Carlos Sainz, Alex Albon en Nico Hülkenberg kiezen voor het zachte rubber. Lewis Hamilton en Pierre Gasly gaan voor hard en willen zo lang mogelijk doorrijden.

RONDE 1/70: Charles Leclerc komt goed weg en behoudt de leiding. Lando Norris probeert aan te haken bij zijn teamgenoot, maar verliest wat plekken. Hierdoor schuift George Russell door naar de derde plek, gevolgd door Fernando Alonso op P4. Max Verstappen verliest een plek en zakt terug naar de negende stek.

RONDE 3/70: Verstappen had Liam Lawson inmiddels al verschalkt en zet nu de RB21 dapper naast de Aston Martin van Lance Stroll. Zo schuift de Red Bull-coureur in Hongarije op naar de zevende plek en kan hij zijn vizier richten op het duo voor hem: Gabriel Bortoleto en Alonso.

RONDE 7/70: Hülkenberg komt als eerste naar binnen voor een pitstop en wisselt van de zachte naar de mediumband. Hierdoor komt de Duitser in vrije lucht te rijden en kan hij inlopen op de rest van het veld. Hij rijdt vrijwel direct naar de snelste tijd, maar ziet dat het gehoopte voordeel als sneeuw voor de zon verdwijnt. Hülkenberg krijgt van de wedstrijdleiding een tijdstraf van vijf seconden aan de broek vanwege een valste start.

Alternatieve strategie Verstappen

RONDE 18/70: Verstappen, die zijn 200e race rijdt in de Formule 1, zit klem achter Bortoleto en Alonso en kiest er relatief vroeg voor om een pitstop te maken. De Nederlander wisselt van de medium naar de harde band.

RONDE 19/70: Piastri wil Leclerc verrassen en duikt naar binnen voor een bandenwissel. De McLaren-coureur komt op P5, nog voor Bortoleto, weer de baan op. Een ronde later komt het antwoord van Leclerc die een snelle stop maakt en voor de Australiër de pitstraat uit komt rijden.

RONDE 30/70: Verstappen zit al ronden vast achter Hamilton en baant zich met de ellenbogen een weg naast de zevenvoudig wereldkampioen. De Ferrari-coureur schiet van de baan, maar kan zijn weg vervolgen. Missie van Verstappen is geslaagd.

RONDE 31/70: Norris komt vanaf de leidende positie naar binnen. De Brit wil voor een éénstopper gaan en gokt erop dat hij met deze strategie kan winnen. Vanaf P4 moet hij nu de rest van het veld opjagen en het gat dusdanig klein te houden dat hij aan het einde van de rit vooraan kan eindigen.

Ferrari laat zich foppen

RONDE 41/70: McLaren maakt aanstalten om een pitstop te maken met Piastri en Ferrari kopieert direct de strategie. Maar McLaren doet maar alsof en laat de Australiër doorrijden terwijl Leclerc wél naar binnen is gekomen voor andere banden. Interessant om te zien hoe dit zich gaat ontvouwen.

RONDE 46/70: Piastri maakt zijn laatste stop en zakt terug naar de derde positie, achter Norris en Leclerc. Heeft hij de snelheid om zich naar de leiding te vechten in Hongarije? Teamgenoot Norris blijft intussen doorstampen op de harde band en zit stevig in het zadel aan de kop van het veld.

RONDE 49/70: De strategie voor een éénstopper werkt niet voor Verstappen en hij komt nogmaals binnen voor vers rubber voor het slot van de Hongaarse Grand Prix. Een weekend om snel te vergeten voor de Nederlander.

RONDE 51/70: Piastri zit inmiddels op de staart van Leclerc en haalt de Monegask op het rechte stuk in. Nu kan hij op jacht gaan naar zijn teamgenoot die aan de leiding van de race gaat. Leclerc baalt van de situatie en voorspelt over de boordradio dat hij op deze manier niet eens op het podium zal eindigen.

Tijdstraf Leclerc

RONDE 62/70: De voorspelling van Leclerc komt uit en de Ferrari-coureur wordt met hangen en wurgen ingehaald door Russell. De Brit wil dat Leclerc een penalty krijgt vanwege ‘moving under braking.’ De wedstrijdleiding deelt inderdaad een tijdstraf van vijf seconden uit.

RONDE 65/70: Nog vijf ronden te gaan en Piastri zit nog slechts een seconde achter Norris. Krijgt hij het voor elkaar om de leiding over te nemen en de race naar zich toe te trekken?

RONDE 69/70: Piastri probeert Norris in de halen, maar moet vol in de ankers om een crash te voorkomen. Aan de pitmuur van McLaren zit het team met samengeknepen billen toe te kijken.

RONDE 70/70: Norris behoudt de leiding in Hongarije en komt als winnaar over de streep, gevolgd door Piastri en Russell.

Uitslagen

